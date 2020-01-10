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SBL九太賽森全能秀扳倒璞園 台啤封王聽牌

最新更新：2020/01/10 20:34

（中央社記者龍柏安台北10日電）九太科技洋將賽森今天再次上演全能秀，他全場拿下29分、18籃板與8助攻，率隊以89比68扳倒桃園璞園建築，終止近來的6連敗，也助台啤上半季封王取得「聽牌」。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋進行2場比賽，前一段時間歷經低潮的九太科技，今天靠著後場進攻發動機賽森（Franklin Session）帶領下，開賽就一路領先對手，終場以21分之差大勝璞園，逼得對手吞下2連敗。

今天賽前由於聯盟龍頭台啤與排名第2的璞園，相差4場勝差，而上半季例行賽僅剩最後5場比賽，因此只要今天璞園吞敗，稍晚台啤贏球，台啤就可提前登基上半季王座。

賽森今天開賽就展現旺盛火力，首節就攻下15分，率隊拉出一波31比19強攻，上半場打完就已取得15分領先優勢，加上首尾的第4節，九太再用一波16比4攻勢甩開對手追擊，提前奠定勝基，九太如願摘下本季的第2勝。

璞園在過去兩週拉出不敗的5連勝，本週他們面臨嚴苛的4連戰，沒想到卻無法延續過去的好表現，本週前兩戰都吞敗，今天全隊以洋將愛德（Edvinas Seskus）16分、8籃板最佳，本土長人陳冠全也有13分、7籃板。（編輯：謝雅竹）1090110

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