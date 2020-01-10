台啤輕取台銀 奪第17季SBL上半季冠軍

（中央社記者龍柏安台北10日電）賽前聯盟墊底的九太科技，送給台灣啤酒一份大禮，台啤也沒浪費這個機會，靠著洋將巴克利火燙手感領軍，終場86比70輕取台灣銀行，提前登上第17季SBL上半季王座。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋進行2場比賽。首役聯盟墊底的九太科技，意外以89比68扳倒聯盟排名第2的璞園建築，不但拿下本季第2勝，也順便拉了台啤一把，只要稍晚出賽的台啤擊敗台銀，就能提前確定拿下上半季冠軍。

對手奉送大禮，台啤也沒放過這個好機會，靠著團隊嚴密防守壓制對手火力，讓台銀半場僅拿下27分，終場以16分之差擊敗對手，這也是他們在上半季12場比賽中，所拿下的第11勝。

台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）開賽就狂催油門，上半場累積9投6中、包括3分球3投3中，攻下15分、6籃板，幫助球隊第2節最多取得23分領先。

台啤總教練周俊三坦言，上一次與台銀交手，就讓對手抓了25個進攻籃板，導致他們直到比賽最後才艱辛擺脫對手，因此今天賽前特別提醒球員：「要有好的進攻，就要有好的籃板。」上半場台啤團隊籃板就以26比14取得雙位數領先。

比賽看似早早失去懸念，但台銀在第3節吹起反撲號角，靠著洋將米歇爾（Charles Mitchell）單節拿下11分領軍，第4節還剩6分55秒追到只差10分。

不過台啤拒絕讓劇本翻轉，接下來先是靠著射手黃鎮獨拿5分，全隊再用一波10比0攻勢甩開台銀追擊，不僅重新鞏固領先優勢，也提前奠定勝基。（編輯：孫承武）1090110