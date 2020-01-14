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6搶1名單有時程 無約旅外與業餘球員規劃集訓

最新更新：2020/01/14 17:31
2020東京奧運中華成棒隊14日舉行選訓會議，中職秘書長馮勝賢（右）表示，規劃將沒有合約的旅外球員、業餘好手集中訓練，讓教練團就近觀察。中央社記者謝靜雯攝　109年1月14日
2020東京奧運中華成棒隊14日舉行選訓會議，中職秘書長馮勝賢（右）表示，規劃將沒有合約的旅外球員、業餘好手集中訓練，讓教練團就近觀察。中央社記者謝靜雯攝　109年1月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）2020東京奧運中華成棒隊今天舉行選訓會議，中職秘書長馮勝賢表示，規劃將沒有合約的旅外球員、業餘好手集中訓練，讓教練團就近觀察，中華隊6搶1資格賽大名單預計3月1日出爐。

今天選訓會議在體育署舉行，會中除了討論6搶1奧運棒球資格賽中華隊教練團組成外，也針對中華隊球員選訓提出討論，由富邦悍將隊總教練洪一中接任中華成棒隊總教練應該不會有變數。

馮勝賢表示，除了教練團需要跟悍將球團和洪一中本人確認才能確定外，會中也有討論中華隊球員組訓規劃，目前計畫3月1日提出45至60人大名單，會在4月1日6搶1資格賽開打前10天確定最終24人名單。

馮勝賢表示，目前鎖定的旅外球員旅日歐力士隊投手張奕等人，農曆年後會安排與教練赴海外觀察球員熱身賽表現。

馮勝賢提到，其餘目前沒有合約的旅外球員，如捕手張進德、投手郭俊麟、曾仁和等人，以及戰力需求的業餘球員，農曆年後也考慮讓他們集中訓練，就近讓教練團掌握球員狀況。（編輯：張雅淨）1090114

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