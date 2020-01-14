高中生施孟君越級打怪 東奧射箭選拔暫居第4

2020年東京奧運射箭代表隊14日起展開第三階段賽事，就讀永豐高中2年級的施孟君展現初生之犢不畏虎的氣勢，第二階段15場比賽贏14場，第三階段首日賽程結束，暫居第4名。（射箭協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年1月14日

（中央社記者黃巧雯台北14日電）目前僅是高中生的施孟君，今天在東京奧運射箭代表隊選拔賽中，以初生之犢不畏虎的氣勢，面對譚雅婷、彭家楙、林佳恩等好手，第二階段15場比賽贏14場，目前在最終輪暫排第4。

2020年東京奧運射箭代表隊今天起一連3天在屏東大仁科技大學展開第三階段賽事。女子組部分，因雷千瑩在世界射箭錦賽反曲弓項目勇奪個人金牌，提前保送；8名好手在第三階段，將爭奪剩下2席的國手資格。

來自桃園的施孟君，就讀永豐高中二年級，在這次選拔賽異軍突起，在第二階段選拔賽的15場循環對抗賽中，贏了14場，只輸給排名第一的林佳恩。今天第三階段首日賽程結束，暫居第4名。

施孟君出身隔代教養的單親家庭，擁有1/4阿美族血統，小學4年級接觸射箭，但國中時因為穩定性不佳，從沒參加過全中運。

不過，施孟君高一時開始嶄露頭角，去年首度參加全中運，與游輝彥聯手射下混雙銀牌，首度出征世界青少年射箭賽，也拿下青少年女團體銅牌，並在桃園全運勇奪女子反曲弓團體金牌。

施孟君為自己訂定目標，希望今年全中運射下個人第一面全中運金牌。

首度參加奧運國手選拔賽，面對譚雅婷、彭家楙、林佳恩、林詩嘉等名將，「越級打怪」的施孟君，並沒有給自己太大壓力，她說：「我沒有去想對手是誰，就照教練所說，做好每個動作、放開打，好好享受比賽。」

永豐高中教練鍾全威則稱讚施孟君很能吃苦，獲得教練肯定的施孟君表示，射箭最大樂趣是自我調整的過程。她提到，這次選拔賽和高手對決的過程，她獲益良多，也提升了自信。（編輯：屈享平）1090114