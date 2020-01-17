奧運五環挺立東京台場海上 1/24點燈

（中央社東京17日綜合外電報導）距東京奧運開幕只剩半年多，日本已完成象徵性的奧林匹克五環大型標誌，今天運抵東京台場海上，預計1月24日晚間正式點燈。這個五環標誌到東奧結束前，都會放置在台場海上。

日本放送協會（NHK）報導，這個五環標誌寬約33公尺、高約15公尺、重量約69公噸，在橫濱市一所造船廠內花了約5個月時間打造。

五環標誌今天被放置在海上平台，由幾艘拖船從橫濱港拖往台場，並在上午8時30分左右抵達台場海濱公園旁的海上。五環標誌到奧運結束前都會設置在台場，預料今天內可完成海上平台跟海底的固定作業。

從台場往五環標誌望去，彩虹大橋及東京鐵塔成了背景，許多觀光客紛紛拿出手機，捕捉這個剛運抵台場的五環標誌。

從大分縣到東京旅行的20多歲女性說，終於有東京奧運就要舉行的感覺，最想看的項目是游泳。

東京都奧運及帕運準備局的事業推進課長木村賢一說，今天在台場設置的五環標誌是第一個，接下來還會陸續在其他地方放上五環裝飾，希望漸漸提高大家的期待與歡欣感。

台場的五環標誌將在2020年東京奧運於7月24日開幕前半年，也就是本月24日晚間正式點燈。

日本時事通信社報導，五環標誌內部安裝LED，白天看起來有5種顏色，晚間則會發出白光。從24日晚間正式點燈後，每天晚間都會持續發亮，一直到東奧結束為止。

東京都政府表示，未來在高尾山、代代木公園、羽田機場、成田機場、井之頭公園等地，都會設置不同大小的五環標誌；東奧結束後將全數更換為帕運標誌。（譯者：黃名璽/核稿：曾依璇）1090117