男籃亞洲盃資格賽培訓名單出爐 陳盈駿領軍

（中央社記者黃巧雯台北17日電）2021亞洲盃資格賽分組賽事第一階段2月開打，中華民國籃球協會今天公布中華男籃培訓名單，由旅外球員陳盈駿領軍，30日展開集訓，備戰2月主場出戰馬來西亞、日本賽事。

亞洲盃資格賽共24隊參賽，取16隊晉級，中華男籃這次與中國、日本、馬來西亞同在B組，賽制與世界盃相同，各隊將在主、客場各出賽3場，3階段賽事分別將於2月、11月、明年2月舉行，中華隊2月21日首戰馬來西亞、2月24日迎戰日本，兩場主場賽事皆在台北和平籃球館舉行。

中華男籃今年續由外籍教練帕克（Charlie Parker）領軍，搭配顏行書、陳國維、范耿祥、楊哲宜組成此階段教練團。

中華男籃培訓隊這次集結超級籃球聯賽（SBL）、大專籃球聯賽（UBA）、東南亞職業籃球聯賽（ABL）富邦勇士及中國男子籃球職業聯賽（CBA）旅外球員，共19名好手。

培訓名單包括周儀翔、陳盈駿、胡瓏貿、吳永盛4名旅外好手，SBL共遴選12名球員，包括呂政儒、周柏臣、陳冠全、李啟瑋、彭俊諺、于煥亞、蘇奕晉、黃鎮、黃泓瀚、黃聰翰、蔣淯安、謝宗融，以及富邦勇士林郅為、賴廷恩、UBA輔仁大學中鋒曾祥鈞。（編輯：唐聲揚）1090117