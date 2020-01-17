ABL龍頭戰 賈西亞兩罰助富邦險勝

東南亞職業籃球聯賽（ABL）台北富邦勇士隊洋將賈西亞（Charles Garcia）（右）17日出賽，最後關頭2罰全中，助隊以98比97險勝，總教練許晉哲（左）賽後特別提到，現場球迷加油聲幫助很大，包括對方罰球以及最後4秒時，都造成對方出手很大壓力。中央社記者黃巧雯攝 109年1月17日

（中央社記者黃巧雯台北17日電）東南亞職業籃球聯賽（ABL）排名前兩名的泰國莫諾吸血鬼與富邦勇士正面交手，地主富邦勇士最後關頭靠著洋將賈西亞2罰全中，以98比97險勝，收下3連勝。

富邦勇士結束客場之旅，本週帶著2連勝回到主場台北和平籃球館，今天擊敗泰國莫諾吸血鬼之後，戰績提升到9勝4負，仍然暫居第2，明天將繼續在主場與香港東方龍獅交手。

面對聯盟戰績龍頭的泰國莫諾吸血鬼，排名暫居第2的富邦勇士帶著4分領先進入次節，但泰國莫諾吸血鬼洋將辛格爾特里（Michael Anthony Singletary）次節外線連發，富邦一度陷入落後，所幸洋將賈西亞（Charles Garcia）與洪志善聯手拉出7比0攻勢反超，並在上半場結束時，將比分開拉至雙位數。

泰國莫諾吸血鬼在易籃後，頻頻在外線轟炸籃框，拉出13比4攻勢，追成只剩6分差，富邦洋將艾修（Maxie Esho）、蔡文誠適時挺身而出，回敬三分球，為球隊止血，第三節結束，富邦以79比69領先。

泰國莫諾吸血鬼第4節火力持續加溫，一度以93比89反超，賈西亞、蔡文誠在倒數2分鐘時，合力將比分扳平，戰況再度陷入膠著，而關鍵時刻賈西亞在讀秒階段時切入禁區、造成對手犯規，並把握機會兩罰全中，終場以98比97氣走對手。

艾修今天轟下全隊最高31分，外加8籃板，梅奧（O.J. Mayo）與賈西亞各進帳23、22分。

賈西亞、艾修賽後皆異口同聲地說，「這場比賽有季後賽的感覺」，賈西亞提到，球隊備戰此役近2週，無論進攻或防守端都有做足準備。

富邦勇士總教練許晉哲同樣認同，決勝節最後雙方的拉鋸，「有點季後賽的感覺」，但他強調，儘管贏球，但這只是例行賽一部份，到客場出賽時，面對客場球迷以及裁判，狀況會完全不同。

許晉哲特別提到，今天現場球迷加油聲幫助很大，包括對方罰球以及最後4秒時，都造成對方出手很大壓力，

蔡文誠因左腳扭傷，缺席先前客場比賽，今天為傷後復出的首戰，蔡文誠表示，未隨球隊出國比賽的那段期間，主要回歸基本訓練，「目前傷已經好得差不多」，能回到球場上跑動，也讓他相當亢奮，直呼是件開心的事。（編輯：吳協昌）1090117