趙士強看好6搶1地利人和 盼國家隊能整合

（中央社記者謝靜雯台北20日電）6搶1奧運棒球資格賽總教練由洪一中續任，但教練團名單還沒完全確定。棒協副理事長趙士強表示，6搶1有地利人和，加上辜仲諒好運加持，盼有佳績，但仍希望國家隊能夠做好整合。

每逢國際賽中華棒協和中華職棒間就有許多爭議，從國家隊球衣到組訓賽等事務，6搶1教練團遲至16日終於確定，由洪一中續掌國家隊兵符，其餘教練團僅先公布4人，教練團名單還待最後確認。

中華民國棒球協會副理事長趙士強今天出席「王貞治榮光的軌跡」海外展記者會，談起4月1日將開打的6搶1奧運棒球資格賽，他表示，6搶1在台灣舉行有「地利」，加上洪一中帶領世界12強賽氣勢延續有「人和」。另外，棒協理事長辜仲諒任內，中華代表隊的成績都很亮眼，他笑說：「理事長運很好，看好中華隊很有機會拿勝」。

對於每逢國際賽就有爭議，趙士強表示，現在是一個不錯的整合時機，中華職棒、中華棒協各自有優勢，中華職棒專注職業球員，但在長期掌握業餘球員、旅外球員表現這一環，棒協更為清楚，還是希望在國家隊這塊，組織可以整合。（編輯：張雅淨）1090120