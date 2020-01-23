大都會兵符 12強賽多明尼加教頭羅哈斯接下

（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會與捲入偷暗號醜聞的教頭貝爾川解約近一週後，決定提拔品管教練羅哈斯接掌兵符。羅哈斯曾任世界12強棒球賽多明尼加隊總教練，深受球員愛戴。

大聯盟官網報導，大都會隊總管范維格南（Brodie Van Wagenen）今天表示，球團即將與羅哈斯（Luis Rojas）簽下複數年合約。截至發稿為止，大都會尚未正式宣布由羅哈斯接掌總教練。

大都會開除帶隊兩季的米奇（Mickey Callaway）後，去年11月初將兵符交給曾效力大都會近7季的名將貝爾川（Carlos Beltran）。但貝爾川隨後捲入休士頓太空人隊2017年賽季偷暗號醜聞，16日與大都會達成解約共識，未帶隊打一場球就丟掉兵符。

為穩定軍心，大都會展現高效率，在大聯盟春訓2月中展開前敲定繼任人選。

38歲的羅哈斯出身多明尼加棒球世家，父親是大聯盟名將兼教頭菲利佩．阿魯（Felipe Alou）、哥哥是曾6度入選明星賽的前球星莫伊塞斯．阿魯（Moises Alou）。

羅哈斯在大都會農場系統耕耘13年，上季擔任大都會品管教練，負責球團高層與總教練協調工作，並為備戰、策略與分析提供意見，被看好有朝一日可能接下大都會兵符。但他球季結束後面試大都會教頭職務失敗，去年秋季擔任12強賽多明尼加隊總教練。

范維格南說，羅哈斯幾乎一生都在為帶隊做準備，除了出身顯赫世家，也深受球員愛戴與信任，「我們對他深具信心，他現在就有能力帶領我們球隊」。

羅哈斯2017至2018年在大都會小聯盟2A擔任教頭時，帶過上季以53轟、120分打點拿下國家聯盟新人王的強棒阿隆索（Pete Alonso）。

羅哈斯將接下大都會兵符消息傳出不久，阿隆索就在推特發文稱讚：「在他帶隊下打球的感覺棒呆了，上季教練團裡有他也一樣！由他擔任總教練超令人亢奮的，對了，他在打擊練習餵球也超厲害。」（編輯：王永志）1090123