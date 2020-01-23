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兩度拿下超級盃MVP 巨人四分衛曼寧決定退休

最新更新：2020/01/23 13:31
職業美式足球聯盟NFL紐約巨人22日表示，隊上超過10年的看板球星曼寧已決定退休。（圖取自維基共享資源；作者：Keith Allison，CC BY-SA 2.0）
職業美式足球聯盟NFL紐約巨人22日表示，隊上超過10年的看板球星曼寧已決定退休。（圖取自維基共享資源；作者：Keith Allison，CC BY-SA 2.0）

（中央社紐約22日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL紐約巨人今天表示，隊上超過10年的看板球星、兩度率隊奪下超級盃（Super Bowl）冠軍的四分衛曼寧（Eli Manning），已決定退休。

巨人表示，曼寧將在今天正式宣佈退休。曼寧2004年被交易到巨人，NFL生涯16年都在巨人度過。

巨人隊老闆瑪拉（John Mara）說：「16個球季以來，曼寧不論在場內外，都一再展現巨人軍該有的形象」。瑪拉指出：「曼寧是巨人隊上唯一兩度獲選超級盃最有價值球員（MVP）的選手，也是隊史最佳球員之一。」

現年39歲的曼寧2007年、2011年兩個球季，率領巨人擊敗新英格蘭愛國者，奪得超級盃冠軍。

曼寧是NFL史上僅有5位至少拿過兩次超級盃MVP的球員，另外4名有此成就的選手分別是蒙塔納（Joe Montana）、史塔（Bart Starr）、布雷迪（Tom Brady）和布萊蕭（Terry Bradshaw）。

在2019年球季，曼寧大半時間擔任菜鳥四分衛瓊斯（Daniel Jones）的替補，只先發4場比賽。注定成為自由球員的曼寧已經明確表示，他並不喜歡替補的角色。

曼寧生涯在巨人共先發234場，是史上所有四分衛中，為單一球隊先發場次第4多的選手。曼寧是NFL另一位明星四分衛裴頓．曼寧（Peyton Manning）的弟弟。

在2004年選秀會，曼寧被聖地牙哥電光（現洛杉磯電光）以狀元籤選上，但在他表明不願為電光效力後，立即被交易到巨人。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090123

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