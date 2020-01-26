體操帶給丁華恬夢想 更教會她堅持

（中央社記者龍柏安台北26日電）2019年是「體操精靈」丁華恬無法想像的一年，年僅17歲的她寫下了台灣體操界許多的第1次，仰望全新的一年，她期盼自己還能迎來生涯中更多、更難忘的驚喜。

去年在蒙古舉行的亞洲體操錦標賽，丁華恬摘下台灣在女子平衡木隊史首金，接著她在世界體操錦標賽取得51年來台灣首張女子體操奧運門票，年底前又獲得國際體操總會（FIG）通知，成為台灣第1個新動作獲得FIG認證的體操選手。

傍晚三重厚德國小體操館內燈火通明，一群大、小孩子們盡情地翻滾，彷彿就像個小型的遊樂場，這裡是丁華恬的第2個家，也是孕育她體操奧運夢的起點。

中班開始練體操，「恬恬」丁華恬就是喜歡那種在空中騰翻的絕美滋味，她把練體操比喻成打電動，每當學會一套新動作，「就像遊戲又破了一關，能帶給你滿滿的成就感。」

結束一整天辛勤地訓練，「恬恬」換上便服，輕鬆坐在布滿軟墊的地板上，回憶自己去年寫下的各項紀錄，她仍記憶猶新，因為很多她連想都沒想過的成就，竟全在1年內達成，「那是很特別的1年，也是我沒法想像的1年。」

從亞錦賽平衡木摘金，到取得奧運門票，丁華恬坦言，奧運當然是運動員生涯最大的夢想，但在世錦賽前她壓根不敢想，教練蔡恆政不斷鼓勵她，也告訴她真的有機會，直到在亞錦賽平衡木奪金後，「恬恬」才赫然發現，奧運似乎不是那麼遙不可及。

而當丁華恬如願取得奧運參賽資格，這豐收的一年轉眼就要結束，她又迎來生涯中的另一個驚喜，她與蔡恆政聯手打造的自創動作，獲得FIG承認，最後也決定以她的姓氏「丁」來命名。

打造這套新動作的幕後推手蔡恆政解釋，這個動作其實是從現有的動作去做延伸，「丁華恬助跑跨跳完後，再接轉身180度，難度分也從原本的C，升級至D，多加了0.4分。」

在得知喜訊當天，「恬恬」的爸爸和媽媽，恐怕比她本人還興奮，「我是覺得還蠻有趣，也蠻光榮的啦，不過爸爸和媽媽幾乎整晚都在搜尋看我新動作和比賽的影片，看到我都有點不好意思。」

在風光與成就背後，丁華恬付出了外人看不見的汗水與淚水，年僅17歲的她，擁有超齡般的成熟心智，她坦言，體操不止帶給她夢想，更教會她「堅持」。

「練體能很苦，但必須要撐下去，在比賽中你也有可能沒力，但還是要盡力完成所有動作。」丁華恬強調，堅持不光是身體上，還有心裡，包括失敗後要如何重新站起來。

「小學的時候，我是平衡木所有參賽選手當中難度最高的，結果比賽時我掉下來了。」這個意外，打亂了丁華恬的節奏，更讓她的心情掉到了谷底，「結果我爬上去後，接下來又掉了2次。」

如果當時「恬恬」沒從打擊中走出來，或許就沒有現在的她，而歷經慘痛經驗，也讓她醒悟，「失敗不代表結束，那只是個過程，會傷心是因為你在意，但不能過多，放在心底警惕就夠了。」

或許在丁華恬的字典裡，從來就沒有「放棄」兩個字，因為她透露，「練體操的我，是幸福的。」（編輯：葉俐緯）1090126