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Kobe Bryant墜機亡
前美國職籃NBA洛杉磯湖人當家球星布萊恩（Kobe Bryant），26日搭乘私人直升機墜機身亡，享年41歲，震驚體壇與全球球迷。他年僅13歲的女兒吉安娜與其他7人也不幸罹難。（圖取自facebook.com/Kobe）
Kobe Bryant墜機亡
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Kobe Bryant墜機亡3/4

NBA球星Kobe墜機身亡 川普歐巴馬同哀

最新更新：2020/01/27 08:12
美國職籃NBA退役球星布萊恩26日不幸墜機身亡，總統川普、前美國總統歐巴馬推文同哀。（圖取自facebook.com/Kobe）
美國職籃NBA退役球星布萊恩26日不幸墜機身亡，總統川普、前美國總統歐巴馬推文同哀。（圖取自facebook.com/Kobe）

（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）美國職籃NBA退役球星布萊恩今天不幸墜機身亡，消息傳出後政壇同表哀悼，總川普推文指這是「駭人的消息」，前美國總統歐巴馬則稱布萊恩是球場傳奇人物。

NBA洛杉磯湖人隊退役球星布萊恩（Kobe Bryant）今天搭乘私人直升機，墜毀在加州南部的卡拉巴薩斯市（Calabasas），當場喪命，享年41歲。他年僅13歲的女兒吉安娜（Gianna Bryant）與其他7人也不幸罹難。

消息傳出後不僅美國籃壇、體育界、球迷震驚與不捨，不少政壇人物也大表震撼並推文哀悼。

目前面臨國會彈劾壓力的川普，過去兩天來每天都有數十則推文表達對民主黨的不滿，但在布萊恩墜機的消息傳出後不到一小時，川普也透過推特（Twitter）表示，有報導指稱籃球巨星布萊恩與其他3人墜機，「這是駭人的消息」。

第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）隨後也透過推特向布萊恩家屬在今天的墜機悲劇中失去摯愛表達慰問，也盼逝者安息。

歐巴馬（Barack Obama）也透過推文推崇布萊恩的成就，表示他是球場上的傳奇人物，剛開始事業第二春。

歐巴馬也哀悼，吉安娜的喪生讓同為父母的他們更為心碎。他和妻子蜜雪兒（Michelle Obama）向布萊恩妻子與其家屬送上愛與祝福。

美國媒體報導，正參與競選活動角逐民主黨總統提名的前副總統拜登（Joe Biden）出席活動聽到這個消息時表示，他跟布萊恩不熟識，只見過布萊恩幾次，但這場意外讓人不免感慨人生每一天都很重要。（編輯：郭中翰）1090127

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