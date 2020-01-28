更多編輯台推薦新聞：
NBA標誌換成Kobe 逾150萬人請願紀念傳奇球星
運動

NBA標誌換成Kobe 逾150萬人請願紀念傳奇球星

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042
生活

統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

Kobe逝世 台灣球迷台北快閃悼念

最新更新：2020/01/28 20:24

（中央社記者張新偉台北28日電）美國職籃NBA傳奇球星布萊恩26日不幸墜機逝世，台灣球迷今天傍晚在台北舉辦追思活動，現場陸續湧入上百人到場哀悼致敬。

2016年退役的美國職籃NBA洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）26日搭乘私人直升機墜機身亡，享年41歲，他13歲的女兒吉安娜（Gianna）同機罹難，消息一出，震驚體壇與全球球迷。

台灣球迷今天發起「致親愛的籃球：Kobe Bryant 球迷追思快閃活動」在NBA Store 台北旗艦店旁廣場發起追思活動，白色蠟燭在地上排成的Kobe字樣，平板電腦播放著Kobe影片，許多球迷自發性帶著Kobe球衣、球帽、花束等到場致敬。

現場有球迷默默流淚哀悼、有球迷痛哭失聲久久不能平復心情，街頭藝人也演唱日本動漫灌籃高手片尾曲「直到世界的盡頭」向Kobe致敬，讓現場球迷眼眶含淚哀悼。

主辦人丁先生表示，Kobe創造了許多傳奇，是他這一代看籃球的人都很尊敬的選手，更影響了台灣許多球迷，所以特地準備照片、蠟燭，並在網路號召球迷到場致敬。

身穿Kobe球衣的球迷沈先生表示，Kobe的生涯充滿爭議，但是跟他當過隊友的人無一不對他充滿敬佩，他的驟逝震撼全球，也正是來自他的影響力，證明他為世人帶來的「曼巴精神」，絕對是正面的，謝謝Kobe帶給大家的美好。（編輯：卞金峰）1090128

延伸閱讀
向Kobe致敬 楊恩穿8號球衣擊退巫師

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報