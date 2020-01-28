Kobe逝世 台灣球迷台北快閃悼念

（中央社記者張新偉台北28日電）美國職籃NBA傳奇球星布萊恩26日不幸墜機逝世，台灣球迷今天傍晚在台北舉辦追思活動，現場陸續湧入上百人到場哀悼致敬。

2016年退役的美國職籃NBA洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）26日搭乘私人直升機墜機身亡，享年41歲，他13歲的女兒吉安娜（Gianna）同機罹難，消息一出，震驚體壇與全球球迷。

台灣球迷今天發起「致親愛的籃球：Kobe Bryant 球迷追思快閃活動」在NBA Store 台北旗艦店旁廣場發起追思活動，白色蠟燭在地上排成的Kobe字樣，平板電腦播放著Kobe影片，許多球迷自發性帶著Kobe球衣、球帽、花束等到場致敬。

現場有球迷默默流淚哀悼、有球迷痛哭失聲久久不能平復心情，街頭藝人也演唱日本動漫灌籃高手片尾曲「直到世界的盡頭」向Kobe致敬，讓現場球迷眼眶含淚哀悼。

主辦人丁先生表示，Kobe創造了許多傳奇，是他這一代看籃球的人都很尊敬的選手，更影響了台灣許多球迷，所以特地準備照片、蠟燭，並在網路號召球迷到場致敬。

身穿Kobe球衣的球迷沈先生表示，Kobe的生涯充滿爭議，但是跟他當過隊友的人無一不對他充滿敬佩，他的驟逝震撼全球，也正是來自他的影響力，證明他為世人帶來的「曼巴精神」，絕對是正面的，謝謝Kobe帶給大家的美好。（編輯：卞金峰）1090128