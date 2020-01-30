Kobe意外喪生 湖人總教練：將用表現讓他驕傲

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人前球星布萊恩（Kobe Bryant）因直升機墜機意外喪生，湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）今天表示，心碎的湖人將以球場上的表現讓布萊恩感到驕傲。

在湖人練球結束後，伏格爾告訴記者：「比起其他的事，我們更想展現布萊恩的精神。」

「我們總是想讓他（布萊恩）感到驕傲，這不會有任何的改變。」

布萊恩搭乘的直升機墜毀在加州卡拉巴薩斯市（Calabasas）郊外山區的原因不明，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）和美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）正攜手調查，這可能花上數個月的時間。

在墜機失事原因調查上，大霧天氣的影響，將是要釐清的重點。

伏格爾表示，這場悲劇讓目前西區排名第一、已有緊密連結的湖人，更加團結在一起，這多虧詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）幫助球員們進行情緒管理。

伏格爾說：「我們在很短的時間內凝聚為一個大家庭。」

布萊恩為湖人打了20年的球，其中18年都入選NBA明星賽，拿下5座NBA總冠軍，是眾所皆知的強力競爭者，也是他4個女兒的慈愛父親。

41歲的布萊恩喪生時，他其中一個女兒、13歲的吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant）也在他身旁並同時罹難。

在「黑曼巴」布萊恩2016年球季結束退休前，伏格爾曾在其他球隊執教，並與布萊恩交手，他認為布萊恩的傳奇地位難以撼動。

伏格爾說：「他是一整個世代全聯盟最令人害怕的對手。」

在布萊恩驟逝後，湖人將於31日首度出賽，當天他們將在主場迎戰波特蘭拓荒者。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090130