第2屆射箭企聯選秀 譚雅婷再當狀元

（中央社記者龍柏安台北31日電）第3階段奧運射箭國手選拔賽結束後，譚雅婷吊車尾搭上奧運列車，也給了她新的想法，決定再次參加第2屆中華企業射箭聯賽選秀會，沒有太多意外，她再次榮登女子狀元。

中華企業射箭聯賽將於3月7日在新北市市民廣場開射，今天舉行第2屆（上半季）選秀會，擁有狀元籤的台中射箭隊，相中擁有2屆奧運資歷的名將譚雅婷，讓她成為企聯史上，第一個兩度當選女狀元的箭客。

射箭企聯元年分成上、下半季，每季開打前都會舉辦選秀會，譚雅婷是元年上半季甲山林（愛山林前身）的狀元，賽季結束後，各隊男、女均有2個保留名額，其他選手則要釋出重新選秀。

譚雅婷在奧運國手資格賽前2階段有些跌跌撞撞，她一度考慮，若選拔失利就要退休，才放棄第2屆射箭企聯，母隊才沒把她放在保留名單。

沒想到譚雅婷在國手選拔第3階段大爆發，逆轉拉下排名第2的彭家楙，有驚無險搭上奧運列車，她才轉念：「選拔賽結束後，我看了一下第2屆企聯賽程，不像第1屆安排的密集，這能幫助我調整和備戰奧運，我才決定報名參加選秀。」

譚雅婷也笑說，決定要參加選秀後，她稍微看了下名單，「我發現大多數的好手，幾乎都在保留名單內，當時我就想過，會不會又是我當狀元。」

今天選秀會唱到她的名字時，譚雅婷承認：「因為我已有預期，所以沒有特別感覺，不過能夠當選兩次狀元，還是滿特別的。」

第2季企聯選秀會共有54名選手報名，除譚雅婷榮登女子狀元，男子選手部分則由台北大學的陳震獲得台中射箭隊第一指名。（編輯：李錫璋）1090131