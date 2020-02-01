向Kobe致敬 詹姆斯：會延續傳奇[影]

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）今天在致詞中表示，他和他湖人隊友將延續前當家球星布萊恩（Kobe Bryant）創造的傳奇。

41歲的布萊恩與他13歲的女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant）及其他7人，於1月26日搭乘直升機前往一場青少年籃球賽途中，不幸遭遇墜機意外，機上9人全部罹難。

這是湖人自布萊恩驟逝後，首度回到主場打球，詹姆斯用他情緒滿滿的聲音，在賽前向主場群眾發表深情談話。

詹姆斯拋開事先準備好的紙條，說他會說出發自心底的話，現場頓時響起熱烈歡呼聲。他呼籲所有在場的人，為布萊恩的人生與（職業）生涯喝采，包括他奪得5座NBA總冠軍的成就。

詹姆斯說：「我現在站在這裡，對我來說意義重大，我將繼續與隊友延續他的傳奇，且不僅是在今年賽季，而是只要我們還在打我們熱愛的籃球，就會繼續，因為那是布萊恩所希望的。」

布萊恩生前20年的NBA生涯全都在湖人度過，曾幫球隊奪得5座總冠軍，他的驟逝讓湖人悲痛不已，並因此取消前一場對上同城球隊快艇的比賽，直到今天才在主場迎戰拓荒者，這是湖人在布萊恩過世後首度出賽。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1090201