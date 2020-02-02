超級盃門票搶手 每張平均17.6萬台幣10年來第2高

（中央社邁阿密1日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃將於明天開打，球迷莫不希望搶得門票到現場觀戰，但據售票平台表示，今年超級盃門票異常搶手，球迷得一擲千金，才有機會買票進場。

門票交易平台StubHub今天為路透社整理的資料顯示，本屆由堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）對戰舊金山49人（San Francisco 49ers）的超級盃（Super Bowl），平均票價高達5828美元（約新台幣17.6萬元），是過去10年來第2高。

StubHub運動部總經理肯納（Akshay Khanna）表示：「今年是新的對戰組合，兩支隊伍在全國各地分別擁有廣大球迷，渴望抱走冠軍，尤其是酋長隊，他們50年沒贏過超級盃了。」

肯納也說，超級盃的比賽地點邁阿密氣候溫暖，更增添球迷到此一遊的吸引力。

「邁阿密本身就是景點，球迷買門票看比賽的同時，也樂於去南灘（South Beach）度假。」

在這10年中，今年超級盃平均票價僅次2015年由新英格蘭愛國者（New England Patriots）對戰西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）那屆，當年每張門票平均要價7042美元。

去年由新英格蘭愛國者對戰洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）的超級盃，平均票價僅3648美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090202