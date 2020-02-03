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高中木棒聯賽10日開打 主場地不開放觀眾入場

最新更新：2020/02/03 17:46
受武漢肺炎疫情影響，高中棒球聯賽（木棒組）賽事雖照常於10日開打，但主要場地嘉義市立棒球場及立德棒球場不開放觀眾入場。圖為去年木棒聯賽冠軍平鎮高中頒獎畫面。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年2月3日
受武漢肺炎疫情影響，高中棒球聯賽（木棒組）賽事雖照常於10日開打，但主要場地嘉義市立棒球場及立德棒球場不開放觀眾入場。圖為去年木棒聯賽冠軍平鎮高中頒獎畫面。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年2月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）受武漢肺炎疫情影響，高中棒球聯賽（木棒組）賽事雖照常於10日開打，但主要場地嘉義市立棒球場及立德棒球場不開放觀眾入場，應是首度不開放觀眾進入主要賽場的木棒聯賽。

受到嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）影響，全國高中職（含）以下學校延後兩週至2月25日開學，但預計10日開打的高中棒球聯賽（木棒組）賽事不受影響，中華民國學生棒球聯盟也公布相關應對措施。

高中木棒聯賽2月5日開賽記者會、10日起開打賽事都照常舉行，但不鼓勵觀眾入場，主要場地嘉義市立棒球場及立德棒球場完全不開放，其他簡易球場因配合疫情及管理問題，也提醒觀眾若要前往觀賽，請自行做好個人防護措施。

過去2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情發生時，木棒聯賽賽事也沒有限制觀眾入場，此次木棒聯賽冠軍戰表定3月2日於嘉義市立棒球場舉行，應是首度不開放觀眾進入主要賽場的木棒聯賽冠軍戰。

此外，學生棒球聯盟也公布，木棒聯賽各參賽學校隊職員若有入境中港澳的紀錄，要依規定隔離14天。（編輯：方沛清）1090203

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