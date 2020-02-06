武漢肺炎疫情恐影響6搶1 棒協：WBSC決定

（中央社記者楊啟芳台北6日電）武漢肺炎疫情，中國人士暫緩入境，是否影響4月1日開打的6搶1東京奧運棒球最終資格賽；棒協今天說，統整其他參賽國規定，2月中旬向世界棒壘球總會（WBSC）報告，由WBSC決策。

6搶1目前確定隊伍有中華隊、荷蘭隊、澳洲隊與中國隊，另2支隊伍為美洲區資格賽第2、3名。

不過，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，6日起，台灣民眾有中國、香港或澳門旅遊史，居家檢疫14天，且中國大陸人士暫緩入境。

中華民國棒球協會秘書長林宗成表示，目前禁止中國人訪台，但可能其他國家禁止國民到中國、香港與台灣，將統整荷蘭、澳洲甚至是美洲可能參賽球隊的相關國家規定，向WBSC提完整報告，討論6搶1的參賽，再由WBSC決策。

6搶1將在台中市舉辦，林宗成說，比賽地點是主辦的WBSC決定，「站在台灣立場，怎麼會希望轉變比賽場地，因為我們有主場優勢」，不會去想這問題，目標始終以台中為主辦城市。

至於中華職業棒球大聯盟公布2款中華隊新LOGO供球迷票選，林宗成表示，同意票選辦法，但棒協辦的業餘賽事沿用原本中華隊標誌。（編輯：李明宗）1090206