奧運女足資格賽 中華隊0比7不敵澳洲

2020東京奧運亞洲區女足資格賽，中華女足7日以0比7不敵澳洲隊，隊長丁旗（中白衣者）賽後表示，這場比賽學到能不能在快速比賽節奏中處理、判斷球，相信有助10日對戰中國隊。（足協提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年2月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）東京奧運女足亞洲區第3輪資格賽，中華女足今天出戰地主澳洲隊，後防頻頻出現漏洞，讓澳洲隊前鋒福德上演帽子戲碼，終場以0比7吞敗。

東京奧運女足亞洲區第3輪資格賽，共7隊參賽，分為A、B組，中華隊與澳洲、中國、泰國同在B組，取分組排名前2名晉級最終輪，爭奪2張奧運參賽門票，而B組賽事原定在中國武漢舉行，受武漢疫情影響改至澳洲金寶鎮體育場（Cambelltown Sports Stadium）進行。

中華隊3日首戰靠著隊長丁旗接獲隊友妙傳助攻，攻下全場唯一一分，以1比0險勝泰國隊，今天再戰澳洲，門將改由程思瑜取代蔡明容上陣。

澳洲隊上半場第9分鐘就靠著前鋒福德（Caitlin Foord）破門得分，福德隨後在第24分鐘繞過門將程思瑜、再度起腳射門，取得2比0領先。

澳洲隊攻勢並未停歇，後衛凱特莉（Stephanie Catley）第31分鐘帶球突破，攻下全隊第3分，而福德第38分鐘完成帽子戲法，澳洲隊上半場取得4比0領先。

中華隊下半場曾出現得分破蛋機會，其中李綉琴第62分鐘起腳遠射，但卻打中門柱，錯失得分契機，反觀澳洲隊下半場再進3球，包括戈里（Katrina Gorry）傷停時間起腳補射，終場中華隊以0比7輸球。

儘管不敵強敵澳洲，但丁旗賽後表示，此役學到能不能在快速比賽節奏中處理、判斷球，而先對戰澳洲，將能改進自身不足之處，她認為將有助於10日迎戰中國隊。（編輯：吳協昌）1090207