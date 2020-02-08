桃猿羅德交流賽林泓育扛4棒 多嘗試打線組合

（中央社記者謝靜雯石垣市8日電）中職樂天桃猿隊與日職羅德隊交流賽首戰，樂天隊排出主力打線，由林泓育扛4棒、朱育賢板凳待命，總教練曾豪駒表示，希望藉由交流賽多嘗試打線組合。

「亞洲門戶交流賽」今天在日本沖繩石垣市開打，中職樂天桃猿隊春訓首場對外實戰，也是球隊轉手後首戰，由年輕投手翁瑋均先發，排出先發打線皆為主力，中心棒次3到5棒依序為林立、林泓育和陳俊秀。

今天比賽讓朱育賢板凳待命，總教練曾豪駒表示，主要是排出一個比較流暢的打線，多一點形式的打線組合，做訓練上面的搭配，朱育賢的身體和調整狀況沒有問題，放在板凳，關鍵時刻也可以代打上場。

今天桃猿隊外野手安排，陳晨威先發守中外野、打第1棒，成晉先發守右外野、打第8棒，余德龍先發守左外野，打第2棒，曾豪駒表示，球隊今年對成晉蠻期待的，希望看他熱身賽準備狀況，以及如何調整自己。

陳晨威去年球季前半段出賽定位內野，之後因為傳球上的一些問題，開始讓他改站外野，曾豪駒表示，陳晨威有腳程優勢，加上外野守備狀況比較容易進入，守備上不會有太大的問題。

老經驗外野手詹智堯首場比賽板凳待命，曾豪駒表示，詹智堯過去是球隊主力，也希望他利用經驗帶領、教導陣中年輕球員，「詹智堯今年身體準備狀況不錯，會是蠻有競爭力的一年，期待他的表現」。

羅德隊今天先發投手為19歲的古谷拓郎，曾豪駒表示，有提供影片給球員們參考，在面對不熟悉的投手時，把攻擊策略簡單化、位置固定，應該不會有太大問題。（編輯：屈享平）1090208