帶兵處女秀慘敗 曾豪駒直言了解總教練難處

中職樂天桃猿隊總教練曾豪駒（中）執教處女秀，8日與日職羅德隊在日本石垣島交流賽慘敗，曾豪駒賽後點出兩隊差距不在技術而在「心」，希望球員武裝好上場決勝負的心。中央社記者張新偉石垣市攝 109年2月8日

（中央社記者謝靜雯石垣市8日電）中職樂天桃猿隊總教練曾豪駒執教處女秀，與日職羅德隊交流賽以4比20吞敗，曾豪駒直言了解總教練的難處，也點出兩隊差距不在技術而在「心」，希望球員武裝好上場決勝負。

中職樂天桃猿隊新球季由曾豪駒接任總教練，今天在日本沖繩石垣島與羅德隊交流賽。這是曾豪駒執教生涯的處女秀，但桃猿隊投手群壓不住，全場被敲出24支安打、包括4發全壘打， 終場以4比20吞敗，在石垣島交流賽吞下對戰6連敗。

執教處女秀結果不好，曾豪駒坦言可以了解在總教練位置上的難處，雖然調度上有既定安排，沒有太大問題，但狀況發生時，還需要再更快一點去處理；曾豪駒也提到帳面上的分數看了心理難免不好受，但他認為這不是技術上的差異，而是「心」。

曾豪駒解釋，羅德隊派出的先發陣容都是30歲以下的球員，但羅德隊的球員都希望在場上好好表現給總教練看、爭取機會，台灣的球員可能會覺得目前在各自的調整階段，「但我覺得，既然是比賽就要把心態武裝起來，台灣球員上場決勝負的心還不夠投入，要真的想要贏才會更進步」。

今天比賽兩隊安打數都不少，桃猿隊全場敲出14支安打，羅德隊全場敲出24支安打，但得分效率差異大，曾豪駒表示，桃猿隊打線整體狀況還可以接受，兩邊的差異主要是羅德隊的投手控球和引誘球的位置很好，桃猿隊的投手好壞球太明顯、保送偏多。

桃猿隊先發投手翁瑋均今天投3.2局被敲9支安打，失掉8分、吞下敗投。曾豪駒表示，翁瑋均常常是在球數落後的情況下才去投好球，會讓對方容易設定、比較單調，一直投保送等於是自己把自己投倒，會比較辛苦，加上捕手場上狀況處理較慢，也會讓投手比較辛苦。（編輯：屈享平）1090208