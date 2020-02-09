萬昭清職棒首次完整春訓有期待 交流賽中繼挨轟

（中央社記者謝靜雯石垣市9日電）中職樂天桃猿隊21歲投手萬昭清，2017年加入職棒後一直受傷勢所困，今年為職棒生涯首度健康完整春訓，目標整季健康出賽、期待上到一軍；萬昭清今天石垣島交流賽中繼挨轟。

萬昭清高中畢業後投入中職選秀，2017年第4輪被桃猿隊選進，是球隊期待的潛力投手，但因肩夾擠傷勢反覆，一直沒有穩定出賽，2018年整季二軍出賽1場。

萬昭清去年直到6月才開始在二軍出賽，去年二軍出賽總計10場（8場先發），戰績2勝4敗，出賽防禦率5.52，也慢慢找回狀況好時的球速，最快球速被測到142公里。

萬昭清表示，今年春訓為進到職棒後首次健康完整的春訓，調整狀況不錯，希望可以把投球動作再穩定一些，春訓已經進牛棚5、6次，牛棚量可以投到約70球，調整在進度內。

教練團給萬昭清的定位是先發，今年球季應該也會從二軍出發、慢慢磨練。萬昭清不心急，今年目標身體健康、穩定出賽，期待準備好之後上到一軍。

今年首度跟著球隊到日本沖繩石垣島參與交流賽，萬昭清表示，石垣島的訓練環境很舒服、練球感覺很棒。今天與日職羅德隊交流賽，萬昭清6局登板中繼，1人出局後被敲出安打，2人出局後被岡大海敲出2分砲，總計投0.2局被敲3支安打，投出1次保送，失掉3分責失分。（編輯：張雅淨）1090209