HBL彭柏樺猛轟27分 泰山大勝光復

108學年度高中籃球聯賽（HBL）10日在台北和平籃球館舉行，泰山高中以92比72擊敗光復高中，泰山彭柏樺（白衣）攻下全場最高27分。中央社記者吳家昇攝 109年2月10日

（中央社記者龍柏安台北10日電）擅長打開局球的光復高中，今天反遭泰山高中如法炮製，開賽就被泰山19比1攻勢打爆，其中高三後衛彭柏樺更猛轟最高的27分，泰山終場以92比72拿下HBL 8強賽2連勝。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天在台北和平籃球館與台北體育館兩地進行，本季泰山僅在12強不敵光復，吞下本季唯一敗績，8強兩隊狹路相逢，泰山全場最多領先23分，終場淨勝對手20分，連本帶利討回來。

泰山高三後衛彭柏樺在12強面對光復全場三分球9投0中，今天他找回準心，三分球12投6中，攻下平本季最高的27分，帶動泰山攻勢，他說：「這場我們一定要贏。」

彭柏樺坦言，上次交手節奏被對手拉著走，自己也慌了，「這次我們加強防守，開賽就壓著對手打，加上我們打得也很順。」

泰山教練廖文彬則認為，上次失利，球員很清楚他們輸在失誤太多、輸在鬆懈，今天賽前他也提醒球員，光復很會打開局球，不能開賽就被牽著走，此役自家球員防守做得好，轉換快攻也有打出來，才能早早拉開比數。

光復昨天開賽就用16比4攻勢下馬威，在8強賽首役以79比68擊敗高苑工商，沒想到今天劇情翻轉，光復教頭陳定杰無奈地說，8強首役他們在台北體育館，今天來到台北和平籃球館球員適應慢半拍，「扣掉第1節，球員後面的表現比較好一點。」

泰山今天全隊飆進11顆三分球，反觀光復僅有4顆，陳定杰表示，自家球員就算防守對上，對手仍有辦法投進，「這就是人家的本事。」（編輯：張雅淨）1090210

108學年度高中籃球聯賽（HBL）10日在台北和平籃球館舉行，泰山高中以92比72擊敗光復高中，泰山劉丞勳（白衣）拿下全場次高17分。中央社記者吳家昇攝 109年2月10日

108學年度高中籃球聯賽（HBL）10日在台北和平籃球館舉行，泰山彭柏樺（白衣）攻下全場最高27分，終場泰山高中以92比72擊敗光復高中。中央社記者吳家昇攝 109年2月10日