HBL汪哲宇江均連線 南湖逆轉勝高苑

（中央社記者龍柏安台北10日電）南湖高中今天靠著高三前鋒汪哲宇與江均聯手，第2節拉出一波8比0攻勢扭轉戰局，終場82比62逆轉擊敗高苑工商，摘下HBL 8強首勝，並逼得對手苦吞2連敗。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強，今天在台北和平籃球館、台北體育館兩地開打，南湖昨天以80比84惜敗泰山高中，今天面對南霸天高苑，第2節一度以22比29落後7分。

接下來江均與汪哲宇接連飆進3分球，加上一次抄截後快攻上籃，帶動8比0攻勢，成功逆轉戰局，加上第3節再用24比8攻勢打爆對手，第4節輕鬆收割戰果。

汪哲宇今天攻下全場最高的21分，江均也有17分、13籃板的「雙十」演出，南湖教頭王顥宇賽後點名：「第2節汪哲宇和江均的連續3分球，是整場比賽的關鍵，不僅帶動球隊氣勢，也幫助我們打順。」

昨天面對泰山，汪哲宇轟下最高的31分，今天又猛攻21分，8強兩場比賽場均高達26分，成了球隊攻堅頭號大將。

汪哲宇坦言，12強結束後，球隊高三主力都有各自強化，他每天至少會投進200顆3分球；另一方面，他也希望打出自己身價，讓更多大學看到他。

江均前2階段都是南湖第1得分主力，他承認，8強賽開始，他成為各隊嚴防看管的對象，「沒關係，這樣我可以成為誘餌，幫助隊友創造機會，畢竟團隊的勝利最重要。」（編輯：戴光育）1090210