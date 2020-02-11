木棒聯賽秀峰扣倒東勢　陳敬閎傷後復出繳好表現

（中央社記者楊啟芳台北11日電）高中木棒聯賽今天進行的己組首戰，秀峰高中以11比0提前7局扣倒東勢高工，第4棒陳敬閎敲2安打、包辦2打點。陳敬閎高二歷經手肘修補軟骨手術，高三復出盼打出好成績給父親看。

秀峰首戰以3比10不敵壽山高中，此戰扳回一勝。秀峰總教練陳志強表示，投手還要再調整，前一戰失分比較多，打擊也不理想。陳志強指出，此戰漸漸進入狀況，這批球員以高三和高一為主，中間有斷層，一年級比較整齊，希望利用木棒聯賽多磨練，目標擺在8強。

秀峰全場敲出9支安打，第4棒陳敬閎繳出2安打、2打點亮眼表現。投手則採車輪戰，蘇韋廷、徐叔鏜各投3局，吳皓文接替1局，完全封鎖東勢，只被敲出3安打。秀峰目前1勝1敗，還有3連戰拚晉級。

陳敬閎高二經歷手肘軟骨修復手術及復健過程，直到高三上學期參加金龍盃復出。高中畢業前最後一次木棒聯賽，陳敬閎前兩戰合計3安打3打點，狀況調整得不錯。陳志強對他相當期待，盼能幫助球隊。

陳敬閎表示，「復健每天都做重複的事情很痛苦，但為了讓自己更好，還是要堅持下去，很感謝防護員姊姊叮嚀我，還有爸爸帶我去醫院，爸爸以前是排球國手，很支持我打棒球，想打好成績給他看。」黑豹旗錯失8強，陳敬閎期待這次木棒聯賽能打進8強不留遺憾。（編輯：管中維）1090211