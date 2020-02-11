木棒聯賽善化擊敗新軍新光 洪嘉銘找回手感

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）持續開打，台南市善化高中（圖）11日與本屆新兵高雄市新光高中交手，善化靠強大打擊火力定勝負，提前以7比0獲勝。（學聯提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年2月11日

（中央社記者楊啟芳台北11日電）高中木棒聯賽今天己組第2戰，善化高中與新軍新光高中交手，善化靠著打擊火力定勝負，提前於7局以7比0獲勝。前一戰未上場的洪嘉銘，此戰一口氣掃2安打，表現最亮眼。

善化2局上就有攻勢，洪嘉銘敲出二壘安打，可惜跑者在本壘前出局；4局上顏震、呂冠鋐連續安打，洪嘉銘適時安打帶回2分突破僵局；5局上善化一輪猛攻，在曾勤三壘安打帶動下，灌進5分奠定勝基。

善化投手由陳文學先發5局，被敲5安打無失分。總教練邱書煌表示，「打擊有發揮，希望能保持下去，投手群還不是很穩定，這批球員一年級比較多，目標16強。」善化前一戰擊敗東勢高工，此戰再勝取得2連勝。

洪嘉銘因家中有事，開打前2至3週沒練球，首戰休兵未上場，第2戰馬上就找回手感，單場2安打貢獻2打點。他透露，「打網和重訓加緊練習有效。」總教練邱書煌則指出，洪嘉銘不只打擊有實力，也能擔任投手。

洪嘉銘將旅日好手陽岱鋼視為偶像，他說：「因為喜歡他打擊的姿勢，所以有學他抬腳，把球打得更強，而且他的外野守備也很強。」

新光高中成立後參加鋁棒組賽事，今年首次出征木棒組，僅14人報名。總教練顏保羅說：「這2場看得出來球員可能興奮或緊張的關係，輸在打擊欠臨門一腳，比賽經驗不足，關鍵分數進不來。」第一戰新光以4比5落敗，第2戰則以0比7不敵善化，勝場還沒開張。（編輯：李亨山）1090211