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玉山盃彰化盜本壘失敗 台南市睽違15年闖冠軍戰

2024/6/7 16:21（6/7 17:12 更新）
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113年玉山盃全國青棒錦標賽4強戰7日開打，彰化縣隊與台南市隊（圖）交手，終場由台南市以3比2搶勝、勇闖冠軍戰。圖為台南市球員、教練開心擊掌。中央社記者謝靜雯攝 113年6月7日
113年玉山盃全國青棒錦標賽4強戰7日開打，彰化縣隊與台南市隊（圖）交手，終場由台南市以3比2搶勝、勇闖冠軍戰。圖為台南市球員、教練開心擊掌。中央社記者謝靜雯攝 113年6月7日
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（中央社記者謝靜雯台北7日電）玉山盃青棒賽4強戲劇化，彰化縣隊7局盜本壘失敗，台南市以3比2獲勝，睽違15年再闖冠軍戰。台南市隊總教練邱書煌今天直言表現超乎預期，明天將與桃園市隊爭冠。

113年玉山盃青棒賽4強彰化縣隊與台南市隊交手，彰化縣隊1局上攻下2分，台南市隊2局下靠著接連觸身球保送、四壞保送、呂泳鋐安打，一棒2分扳平比數，3局下靠著安打、保送、安打攻佔滿壘，劉曜維高飛犧牲打送回致勝分。

邱書煌表示，關係到晉級冠亞軍戰，今天很多戰術上的執行感覺綁手綁腳，一直鼓勵球員不要心急，鎖定喜歡的球路攻擊。

7局上2人出局、三壘有人彰化縣攻擊機會，彰化縣大膽盜本壘失敗，也結束比賽。邱書煌表示，當下想到可能會盜壘，投捕配球投比較開，剛好抓到跑者跑出來，球的位置也傳得剛剛好，才有機會抓到盜本壘的跑者。

台南市隊先發投手林易霆投6局失2分（1分責失分）奪下勝投，秦琮恩後援1局無失分、奪下救援成功。

台南市隊此次以善化高中為主體，加入台南海事、南英商工、白河商工球員組成聯隊。邱書煌表示，市內從40人名單開始，一直篩選到26人、最後20人名單約集訓半個月的時間，但從去年底新北U18、U18東岸聯盟都是這批人，打了很多交流賽培養默契。

台南市隊預賽曾與桃園市隊鏖戰至延長賽搶勝，明天將再度碰頭，邱書煌對聯隊投手戰力有信心，但也提到桃園市壓力應該更大，比較擔心因為上1場贏球球員有太多多餘的想法，希望球員平常心發揮。

台南市隊近年最佳成績為111年與台北市並列季軍，前1次打進冠軍戰已經是民國98年，當年度順利奪冠，明天力拚重返榮耀。（編輯：管中維）1130607

影片來源：getwin_sport
113年玉山盃全國青棒錦標賽4強戰7日在天母球場展開，台南市隊投手秦琮恩（圖）後援1局無失分、奪下救援成功，率台南以3比2搶勝闖入冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 113年6月7日
113年玉山盃全國青棒錦標賽4強戰7日在天母球場展開，台南市隊投手秦琮恩（圖）後援1局無失分、奪下救援成功，率台南以3比2搶勝闖入冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 113年6月7日
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邱書煌
左投林易霆除骨刺變三振型 玉山盃飆10K拚選秀玉山盃青棒秦琮恩後援穩守 率台南延長賽擊敗桃園
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