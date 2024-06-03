玉山盃青棒秦琮恩後援穩守 率台南延長賽擊敗桃園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）玉山盃青棒賽台南市今天與桃園市鏖戰至延長賽，台南市8局上先搶下1分，8局下秦琮恩穩守不失分率隊以1比0搶勝；台南市總教練邱書煌認為球隊默契好、笑說穿上獅隊同款復古球衣有加持。

113年玉山盃青棒賽台南市隊勝部與桃園市隊強碰，台南市隊先發投手沈品辰用75球投5局，僅被敲出4支安打，投出1次保送、無失分，好投壓制。

秦琮恩6局後援登板也展現壓制力，一登板連抓5個出局數，7局下2人出局後被敲出二壘打，但及時回穩、沒有多掉分數。

兩隊7局打完0比0僵持不下，8局上台南市隊發動短打戰術搶下關鍵1分，8局下秦琮恩穩守不掉分、替球隊守住勝利；秦琮恩後援投3局無失分、奪下勝投。

台南市隊總教練邱書煌表示，今天投手群展現壓制力，主要是賽前就有特別針對桃園打者打擊習性研究，今天壘上有人是教練團配球。

邱書煌表示，過去秦琮恩沒有投過這麼高張力的局面，今天延長賽有點緊張，上場鼓勵球員享受比賽、照著捕手要的位置投。秦琮恩的直球品質好轉速測到過2600轉、有職棒水準，滑球也很刁鑽，桃園打者打不好，秦琮恩表現很好。

至於8局上短打戰術連發搶分，邱書煌表示，平鎮後援投手也是王牌，加上守備好，想要打穿守備防區不容易，所以採取戰術搶分。

台南市隊此次參賽穿上中職統一7-ELEVEn獅隊同款的綠色復古球衣，邱書煌笑說有加持，也提到此批球員透過新北U18、U18東岸聯盟培養默契，教練團也相信球員，讓球員盡情表現、輸球教練來扛。（編輯：張雅淨）1130603