HBL福將林玟丞關鍵4分 光復隊史首勝南山

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子8強賽12日在台北和平籃球館進行，光復高中終場以73比71擊敗南山高中，光復陳宏恩（左）全場拿下12分3籃板，助隊奪勝。中央社記者張新偉攝 109年2月12日

（中央社記者龍柏安台北12日電）光復高中一年級菜鳥中鋒林玟丞今天全場僅拿4分，卻是幫助球隊穩住勝果的關鍵得分，助球隊73比71隊史首度擊敗南山高中，並在HBL 8強賽拿下關鍵第2勝。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天在台北和平籃球館與台北體育館兩地進行，光復今天再譜驚奇，靠著團隊均衡發揮，加上「福將」林玟丞的關鍵進球，如願扳倒強敵南山。

光復教頭陳定杰賽後苦笑，他戲稱光復是一支謎一樣的球隊，「連我都不知道他們今天的狀況如何。」他強調，光復是支沒有明星的球隊，只有所有球員團結一心，才有辦法拉下強敵。

第4節光復僅以61比57領先，接下來林玟丞連續2記進球，幫球隊擴大勝基。林玟丞賽後靦腆笑說，他壓根沒想到這麼緊張的時刻，教練居然會派他上場，剛接到學長球的時候，他超級緊張，「就連放球的時候，我手都在抖。」

就算手抖，林玟丞依舊穩穩拿下分數，他透露，連進2球後，一方面很慶幸自己沒放槍，另一方面也開心球隊總算可以稍稍獲得喘息。

光復今天首勝南山，在聯盟對戰僅剩能仁家商還未開胡，陳定杰坦言，上個賽季光復共吞7敗，其中就有3敗栽在能仁手上。高三隊長余維豪表示，8強還剩最後3場比賽，無論對手是誰，他們都會全力去拚。（編輯：張雅淨）1090212