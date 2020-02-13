更多編輯台推薦新聞：
人道危機逼近東非 蝗災肆虐1300萬人嚴重缺糧
國際

人道危機逼近東非 蝗災肆虐1300萬人嚴重缺糧

武漢肺炎／威士特丹號難靠岸 乘客做瑜伽看秀苦中作樂
國際

武漢肺炎／威士特丹號難靠岸 乘客做瑜伽看秀苦中作樂

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台第10例武漢肺炎確診個案 13日解除隔離可望近日出院
首頁 / 運動

樂天桃猿簽新洋投 擁大聯盟資歷尼寇力加盟

最新更新：2020/02/13 14:52

（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職棒樂天桃猿隊今天宣布，再簽下外籍戰力，擁有美國職棒大聯盟資歷的投手尼寇力（Justin Nicolino）加盟，將定位為先發投手，除了臨時不來的李茲，目前桃猿隊簽下3名洋將。

身高191公分，體重90公斤的左投尼寇力是美國籍，今年29歲。尼寇力於2011年在藍鳥小聯盟短期1A開始職業生涯，2A時期曾被評為「最傑出投手」，2014年在小聯盟拿下14勝4敗的優異戰績。

尼寇力在美國職棒大聯盟擁有3年資歷，2015年至2017年都在馬林魚隊，累積出賽50場，先發33場，累積10勝13敗，防禦率4.65。尼寇力在美職期間以直球為主，還有變速球、曲球等變化球種。

加盟桃猿隊之後，尼寇力將被定位為先發投手。生涯從來沒有在亞洲職棒發展過，尼寇力表示，能夠來到台灣打球是自己職棒生涯全新的選擇，很期待在這裡的一切，家人也都非常支持，會準備好最佳的狀況來台，預計在2月下旬向球團報到。

由於之前李茲因身體因素，臨時無法來台，目前桃猿隊洋將有卡本特（Ryan Carpenter）、改名為威拉諾（Elih Villanueva）的前中信兄弟洋投，以及今天簽下的尼寇力，離4個洋將名額還差1人。（編輯：張芷瑄）1090213

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報