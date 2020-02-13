樂天桃猿簽新洋投 擁大聯盟資歷尼寇力加盟

（中央社記者楊啟芳台北13日電）中華職棒樂天桃猿隊今天宣布，再簽下外籍戰力，擁有美國職棒大聯盟資歷的投手尼寇力（Justin Nicolino）加盟，將定位為先發投手，除了臨時不來的李茲，目前桃猿隊簽下3名洋將。

身高191公分，體重90公斤的左投尼寇力是美國籍，今年29歲。尼寇力於2011年在藍鳥小聯盟短期1A開始職業生涯，2A時期曾被評為「最傑出投手」，2014年在小聯盟拿下14勝4敗的優異戰績。

尼寇力在美國職棒大聯盟擁有3年資歷，2015年至2017年都在馬林魚隊，累積出賽50場，先發33場，累積10勝13敗，防禦率4.65。尼寇力在美職期間以直球為主，還有變速球、曲球等變化球種。

加盟桃猿隊之後，尼寇力將被定位為先發投手。生涯從來沒有在亞洲職棒發展過，尼寇力表示，能夠來到台灣打球是自己職棒生涯全新的選擇，很期待在這裡的一切，家人也都非常支持，會準備好最佳的狀況來台，預計在2月下旬向球團報到。

由於之前李茲因身體因素，臨時無法來台，目前桃猿隊洋將有卡本特（Ryan Carpenter）、改名為威拉諾（Elih Villanueva）的前中信兄弟洋投，以及今天簽下的尼寇力，離4個洋將名額還差1人。（編輯：張芷瑄）1090213