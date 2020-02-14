小妹妹合照助轉運 光復擊敗青年收2連勝

（中央社記者黃巧雯台北14日電）光復高中後衛余維豪日前在路上遇到球迷小妹妹要求合照，令他相當驚喜，他也以表現回應球迷，今天高中籃球聯賽男子組8強賽以69比63擊敗青年高中，收下2連勝。

雙方前一次在高雄舉行的複賽交手，光復以44比91慘敗，這次成功雪恥，不但賞給青年5連敗，也讓青年在4強門票爭奪戰中提前出局。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天繼續在台北和平籃球館與台北體育館兩地登場，光復與青年一役，決勝節後段光復靠著李承謙三分球、兩罰皆進，加上余維豪球賽尾聲連得5分，拉開比分，光復以6分差勝出。

光復以李承謙、余維豪得分最多，分別貢獻15分、11分，且全隊11人上場，有10人得分，教練陳定杰表示，先前高雄對決青年大敗後，今天全員出擊，展現企圖心以及重現光復球風。

光復贏球後，戰績3勝2敗，陳定杰表示，這是很重要的一勝，接下來就看老天給不給機會。

對於光復勇奪2連勝，陳定杰分享一段插曲，他透露，11日輸給東山後，余維豪在台北市東區回飯店路上，遇到球迷小妹妹要求合照，他趁機告訴球員，「不要以為自己渺小，其實在每個角落都有支持你的人，不要隨便放棄」，而光復也就此轉運，拿下2連勝。

有小球迷要求合照，令余維豪既驚喜、又開心，他說：「他們跟我沒什麼關係，卻支持我、為我加油，我當然要表現給他們看。」

光復下一戰將迎戰尋求衛冕的能仁家商，李承謙表示，不會緊張、就盡力去打，「能贏就贏」，上季比賽對能仁都吞敗，這次希望能夠贏回來。（編輯：李亨山）1090214