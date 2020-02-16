台中城市棒球隊選手名單出爐 多數原班人馬

（中央社記者楊啟芳台北16日電）台中城市隊、台灣人壽成棒隊確定重組，總教練張家浩帶領的教練團今天選出球員名單，共選進23名球員，大部分都是原本台壽保隊班底，新成員李士賢為陽建福的外甥。

台中台灣人壽成棒隊原為台中市城市隊，去年底傳出因為市政府補助款遭凍結，隊職員薪水斷炊。不過台中市城市隊今年確定重組，由前職棒球員張家浩領軍，教練團成員包括鄭達鴻、曾華偉、陽建福，過去都曾效力興農牛隊。

台中城市隊昨天在台體大打擊場舉行球員測試會，共有60名球員到場參加，參加球員約有一半是先前台壽保隊班底，也有大學隊球員。

名單今天出爐，分別為徐士軒、林慶隆、謝睿鴻、蔣李威、楊尊凱、曾盛淳、李士賢、李家成、楊成源、杜文孝、陳聖賢、黃明真、阮義凱、劉信宏、蔣宗成、陳敏賜、李嘉榮、彭名宇、潘俊宇、林嘉玟、張嘉顯、李昱德、魏嘉甫等共23名球員。

入選球員幾乎都是原班人馬，曾盛淳、李士賢、李家成、楊成源、陳聖賢、阮義凱為新成員，其中李士賢為陽建福的外甥。球員到位後，預計2月底會入住原本台壽保隊的宿舍，3月1日開始練球，備戰3月底開打的全國成棒甲組春季聯賽。（編輯：管中維）1090216