明星賽罕見硬仗逆轉 雷納德成布萊恩MVP首得主

（中央社芝加哥16日綜合外電報導）看齊「曼巴精神」，NBA明星賽罕見成為「真槍實彈」的硬仗， 雷納德轟下全場最高30分，協助詹姆斯隊逆轉獲勝，他也成為布萊恩MVP獎首名得主。

前美國職籃NBA傳奇布萊恩（Kobe Bryant）1月因直升機墜毀意外身亡，消息震驚各界，為了紀念他，這次NBA明星賽處處可見向他致敬的影子，聯盟更直接將明星賽最有價值球員（MVP）獎，冠上他的名字，成為「布萊恩MVP獎」（Kobe Bryant MVP Award）。

詹姆斯（LeBron James）隊打完3節124比133落後安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）隊，要先拿下獲勝的目標分數157分難度不小，但最終卻能克服劣勢，以157比155逆轉取勝。

詹姆斯隊的雷納德（Kawhi Leonard）今天18次出手命中11球，包括三分球14投8中，攻下冠於全場的30分，成為「布萊恩MVP獎」的首位得主。

雷納德在受訪時表示，這場比賽有很多的肢體碰撞，及之前明星賽少有的戰術，讓明星賽好像季後賽一般激烈，他也稱讚兩隊都展現很強的競爭力，自己這一隊雖然在第4節開打時落後，「但大家都很想贏」。

拿下第1座冠有布萊恩之名的明星賽MVP獎座，雷納德說：「我會特別珍惜這個獎，而獲獎不僅是我個人的榮耀，更要獻給已逝的布萊恩。」

這次明星賽，為了向布萊恩致敬，前3節都是獨立的小比賽，每節比分都從0比0開始，打完1節12分鐘後，分數較高的隊伍就是勝隊，每節勝出的球隊都能獲得10萬美元（約新台幣305萬元）的獎金。

第4節的比賽不限時間，開賽時的比分是兩隊前3節各自的得分，而前3節領先球隊的得分，再加上象徵布萊恩背號24號的24分後，就是贏球的目標分數，先拿下目標分數的隊伍就是最後的勝隊。勝隊可獲20萬美元（約新台幣610萬元）獎金，獎金同樣捐作慈善用途。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090217