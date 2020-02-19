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武漢肺炎疫情影響 亞洲盃資格賽台日戰票房冷清

最新更新：2020/02/19 16:53

（中央社記者黃巧雯台北19日電）亞洲盃男籃資格賽中華隊24日將在主場迎戰日本隊，中華民國籃球協會原先看好票房，不過受武漢肺炎疫情影響，中華籃協秘書長李一中今天說，目前僅售出3成、逾2000張。

中華隊亞洲盃男籃資格賽第一階段都在台北和平籃球館出賽，其中24日對日本隊比賽，門票率先在18日開賣，而21日出戰馬來西亞賽事，今天中午起開始預售。

受到2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情影響，原先熱門的台日大戰，李一中坦言，「即使加強防疫工作，但一定會受到疫情影響」，目前僅售出3成、逾2000張，其中1樓席區賣6成，2樓席區則較冷清，僅賣出3、400張。

另外，馬來西亞先前憂心疫情，曾表達不來台參賽，在亞洲籃球總會祭出重懲威嚇下，中華隊出戰馬來西亞一役將如期舉行，馬來西亞球員預計明天抵台，與中華隊將於明晚在台北和平籃球館練球，備戰21日賽事。

李一中說，昨天與亞洲籃總技術官員開會，馬來西亞已湊齊參賽人數，目前亞洲籃總還在審查球員資格。

為防止武漢肺炎疫情擴散，籃協屆時2場比賽都將在入口處架設2台紅外線測溫儀，進場前將實施體溫測量，手部酒精消毒等措施。（編輯：張芷瑄）1090219

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