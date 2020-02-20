6搶1資格賽中國無法入境 體育署：配合防疫政策

（中央社記者龍柏安台北20日電）武漢肺炎疫情延燒，恐影響4月1日在台中、斗六舉行的6搶1奧運棒球資格賽，由於中央流行疫情指揮中心禁止中、港、澳人士來台，也影響到中國隊來台參賽權益。

體育署長高俊雄今天表示，體育署有3個原則，首要就是完全配合疫情指揮中心的政策，其次則是會尊重世界棒壘總會（WBSC）做出的任何決議，最後一個，他笑說：「就是我們一定要拿到奧運棒球的參賽門票。」

依照目前中央流行疫情指揮中心的防疫措施，明訂中、港、澳人士都不得入境台灣，因此中國隊與WBSC上週發文至中華棒協，希望棒協能協助中國隊來台參賽。

高俊雄強調，疫情期間防疫是第一優先，在指揮中心沒有改變措施的前提下，體育署仍會配合中央政策。

高俊雄並解釋，2月初原訂在武漢舉行的奧運女子足球亞洲區資格賽，當時因爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），中華足協就主動向亞洲足球聯盟提出主張，希望比賽改到其他國家、地點舉行，最後比賽也改到澳洲。

由於中國是6搶1的參賽國，高俊雄坦言，中國也的確有權提出更改比賽地點的主張，他說：「如果世界棒壘總會做出移到其他國家比賽的決議，我們也會尊重。」（編輯：張芷瑄）1090220