郭峻瑋先發飆14K 木棒聯賽仁義睽違7年晉12強

（中央社記者謝靜雯台北23日電）高中木棒聯賽第三階段，「嘉義內戰」仁義高中與嘉義高中交手，仁義高中投手郭峻瑋先發7.1局飆14K壓制對手打線，率隊以3比1搶勝，睽違7年再度晉級第四階段12強賽。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段16強賽最後一天賽程，兩支來自嘉義市的青棒隊交手，仁義高中派出控球派投手郭峻瑋先發，總計用102球投7.1局，被敲4支安打，投出14次三振，1次保送、1次觸身球保送，僅失1分非責失分。

嘉義高中2局靠著失誤、盜壘、安打先馳得點，仁義高中4局反攻，靠著單局2支安打、2次對手守備失誤，追回2分、超前比數，6局仁義再靠著接連安打多添1分保險分，順利搶下第四階段12強賽門票。

仁義總教練吳秉倫表示，郭峻瑋是陣中最好的投手，直球最快球速可達141公里，控球穩定性很好，要看到他單場投超過1次保送不常見，也有身材優勢，練球態度好，是很負責任的球員，未來性備受看好。

面對熟悉的對手，吳秉倫透露，之前市內對戰都把郭峻瑋「藏起來」，今天比賽是郭峻瑋正式賽首度對嘉義高中先發，投出亮眼表現。

目前高二的郭峻瑋表示，昨天有看嘉義高中比賽的影片，教練團提醒嘉中打者不擅長打內角球，今天內角直球決勝負，國中球速不到130公里，升上高中後教練團幫忙微調動作，也提醒心態，球速大幅進步，目標最快球速拉到145公里。

仁義高中過去木棒聯賽最佳成績為101學年度晉級12強，睽違7年再闖12強，展現極佳凝聚力，這批以高二球員為主，郭峻瑋很有信心、喊話8強，儘管接下來對手越來越強，但希望大家都能盡力表現。（編輯：張雅淨）1090223