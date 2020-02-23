亞洲盃資格賽抗日 中華隊12人名單出爐

（中央社記者黃巧雯台北23日電）亞洲盃男籃資格賽中華隊明天將迎戰強敵日本隊，中華隊今天公布12人名單，教練團換下黃泓瀚、黃鎮、曾祥鈞，改由于煥亞、謝宗融、蘇奕晉頂替。

中華隊亞洲盃資格賽21日主場首戰以152比48大勝馬來西亞，明天將與日本隊交手，兩隊晚間在台北和平籃球館練球，面對近期武漢肺炎疫情，台灣媒體幾乎戴上口罩因應，反觀日本球員與媒體多數未戴，僅部分後勤人員戴口罩。

中華隊前一戰與馬來西亞交手，于煥亞、謝宗融、蘇奕晉遭割愛，中華男籃總教練帕克（Charlie Parker）履行對上述三人「至少會打一場球賽」的承諾，並經教練團討論後，撤換黃泓瀚、黃鎮、曾祥鈞等三人。

帕克表示，明天對日本一役，先發5人依舊不變，仍為呂政儒、陳盈駿、周儀翔、周柏臣、陳冠全。

談到日本隊優劣勢，帕克認為，「應該找不到他們的弱勢，應該都是強項」，像是內線禁區洋將實力不錯，並稱讚日本隊陣容完整。

不過帕克隨即強調：「我們也是最完整陣容，除了我們沒有洋將。」

入選12人名單，于煥亞、謝宗融都表達相當期待，于煥亞提到，練習時主要模擬迎戰日本隊的情境，就看明天臨場表現。

不過，亞洲盃資格賽第一階段2場主場賽事都不開放觀眾進場，于煥亞表示，「感覺有差，像打練習賽，如果有觀眾，腎上腺素會爆發。」

儘管無緣在明天台日大戰上場，黃鎮表達尊重教練考量，他表示，每個人都很努力練習，相信即使換上他人上場，也會盡全力完成教練交付的任務。（編輯：管中維）1090223