炳翰礁溪公益路跑 為植物人而跑

（中央社記者龍柏安台北26日電）COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情蔓延，4月12日於宜蘭礁溪登場的炳翰礁溪公益路跑依舊將如期登場，也希望透過這場公益路跑，幫助更多植物人家庭。

以RUN FOR DREAM為口號的2020炳翰礁溪公益路跑，今年是連續第3年舉辦，主辦單位也與創世基金會合作，所有比賽收入全部「裸捐」做公益，希望民眾做公益之餘，也能透過運動強身健體，提升自己免疫力、對抗病毒。

今年活動也首度邀請東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家3名球星，包括「少俠」田壘、王柏智以及陳孝榮跨界代言。田壘笑說，現在新型冠狀病毒疫情很嚴重，只要透過運動保持身體健康，就不用害怕病毒。

此外田壘也說，與其到密閉式的健身房，還不如走出戶外運動，除了空氣流通，也能減少病毒傳染機會，他並強調，這場活動因為是公益性質，「如果有時間、有機會，我也會下場。」

由於比賽分為21公里、10.5公里和3公里不同組別，問田壘會參加哪一組，他開玩笑說：「3公里就好了吧，我現在年紀大了，腳的狀況也不太好，一口氣燃燒光了，就只能退休了。」

今年炳翰礁溪公益路跑，將於4月12日於宜蘭龍潭湖畔鳴槍開跑，比賽也從6時起，分3梯次依序起跑，有興趣民眾可上網https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=983查詢。（編輯：吳協昌）1090226