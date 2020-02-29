UBA挺進4強決賽 台師大：盡全力展現全隊特色

108學年度大專籃球聯賽（UBA）8強賽，台灣師大29日以78比63擊敗中州科大，台師大容毅燊（右）拿下16分5籃板幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 109年2月29日

（中央社記者黃巧雯台北29日電）台師大今天在大專籃球聯賽8強賽以78比63擊敗中州科大，戰績6勝1敗，複賽排第一，將以頭號種子挺進4強決賽，教頭王志群說，無論對手是誰，將盡全力打，並展現團隊特色。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）8強賽今天在台北體育館舉行男子組最後一天賽程，4強隊伍昨天已全數出線，分別為台師大、健行科大、中州科大、輔仁大學、今天賽事焦點在於8強賽最終排名，將決定4強決賽對戰組合。

結束8天7戰密集賽程，台師大教練王志群賽後直呼：「終於可以喘口氣、休息一下。」

UBA的4強決賽暫定3月21、22日登場，台師大對手將是中州科大或輔仁大學，王志群強調，無論對手是誰，都要盡全力去打，並展現團隊特色、隱藏缺點。

談到台師大具備哪些特色，王志群指出，每一場比賽都有球員跳出來幫助球隊，不只進攻端，防守端也有激情演出，且球隊當機時間較短。

中州教頭許智超表示，昨天確定晉級4強後，全隊都相當亢奮，而他也提醒球員，今天還有比賽要打，後續剩最後2場比賽、合計80分鐘，希望球員盡全力打，並享受比賽。

許智超也點名，球隊第6、7人的陳政軒、鄭子峰，希望兩人能在4強決賽扮演更重要角色，讓主力球員有更多時間調節體能。（編輯：張芷瑄）1090229

大專籃球聯賽8強賽賽程持續進行，台灣師大29日迎戰中州科大，以78比63奪勝，台灣師大隊長周桂羽（中）為隊攻下13分，幫助台灣師大獲勝。中央社記者張新偉攝 109年2月29日

台灣師大29日在大專籃球聯賽8強賽中，以78比63擊敗中州科大，台灣師大蘇士軒（前）共拿下12分9籃板，幫助球隊奪勝，以戰績6勝1敗在複賽排名第一。中央社記者張新偉攝 109年2月29日

108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組8強戰29日來到最後一天，台師大（圖）終場以78比63擊敗中州科大，戰績6勝1敗，複賽排名第一，將以頭號種子挺進4強決賽，場邊隊友難掩亢奮。中央社記者張新偉攝 109年2月29日

台灣師大29日在大專籃球聯賽（UBA）8強賽最後一天賽程面對中州科大，台灣師大容毅燊（右）拿下16分及5籃板；中州斑霸（左）則拿下16分10籃板。中央社記者張新偉攝 109年2月29日

108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子8強賽，29日傍晚賽程安排中州科大迎戰台灣師大，中州陳柏宏（前右）拿下全隊最高18分，可惜球隊終場無緣勝利。中央社記者張新偉攝 109年2月29日

108學年度大專籃球聯賽（UBA）8強賽29日來到最後一天賽程，台灣師大與中州科大場上競技，中州斑霸（持球者）全場拿下16分10籃板，可惜球隊終場以63比78不敵台灣師大。中央社記者張新偉攝 109年2月29日