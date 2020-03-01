林子崴拚中職選秀 左投有優勢二刀看球團

穀保家商投手林子崴（圖）1日木棒聯賽4強率隊以6比3拿勝、晉級冠軍戰，他今年將投入中職選秀，總教練周宗志點出穩定性和左投是優勢。中央社記者謝靜雯攝 109年3月1日

（中央社記者謝靜雯嘉義1日電）穀保家商投手林子崴今年將投入中職選秀，總教練周宗志點出穩定性和左投是優勢，希望他將球速拉高，有利推進選秀輪次，至於打擊，要看球團安排。

高中棒球聯賽（木棒組）4強戰，穀保家商林子崴先發投5.2局被敲5支安打，投出4次三振，失掉3分（1分責失分），率隊以6比3拿勝、晉級冠軍戰，林子崴勝投，木棒聯賽投球任務結束。

林子崴運動能力佳，除了可以當投手，打擊也有不錯天份，可以守外野，有球探指出，林子崴投打二刀發展並非不可能，甚至可能比目前中職統一獅隊林安可更適合，在選秀前2輪出線不是大問題。

穀保總教練周宗志表示，林子崴今年確定會投入中職選秀，最大的優勢是左投，從高一到高三只要以投手出賽，整體表現都很穩定，穩定性也是優勢，目前最快球速可達143、144公里，如果未來幾個月可以把球速再拉高，對於選秀輪次會更有幫助。

林子崴一直維持投手、打者身分出賽，周宗志表示，就像當初穀保畢業的陳琥（目前效力中信兄弟）一樣，球員無論以打者或投手身分投入選秀，只要被球團選到，要往哪個方向發展要看各個球團需求，「我們的立場就是讓他兩邊都維持，到職業再看球團的安排」。

林子崴對於今天4強表現自評「及格邊緣」，比賽後半段有點失投。談起未來準備，他表示，希望可以加強體能、拉高球速，從高一開始目標就是選秀，今年又更確定方向，希望可以拚好輪次。（編輯：唐聲揚）1090301