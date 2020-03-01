穀保連4年闖木棒聯賽冠軍戰 盼不要被壓力打倒

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強賽，穀保家商1日與台東體中交手，首局穀保蔡佳諺（圖）三壘打先馳得點，最終穀保以6比3拿勝、連4年闖進冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 109年3月1日

（中央社記者謝靜雯嘉義1日電）高中木棒聯賽4強，穀保家商林子崴今天5.2局好投，且打線比賽前半段搶分，以6比3擊敗台東體中、連4年闖進冠軍戰，明天與平鎮高中爭冠，總教練周宗志勉勵「不要被壓力打倒。」

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強戰，穀保家商與台東體中交手，穀保家商派出去年U18世界盃青棒賽國手林子崴扛先發，前2局沒讓東體敲出安打，直到3局1人出局後才被敲出首支安打。

林子崴前5局有效壓制，直到6局被林政華敲出安打，1人出局後再被敲安打，受到守備失誤影響，失掉3分，林子崴今天總計投5.2局被敲5支安打，投出4次三振，失掉3分（1分責失分），拿下勝投。

穀保比賽前半段積極搶分，首局靠著保送、短打推進，蔡佳諺三壘打先馳得點，2局再靠著林辰勳安打、失誤、高飛犧牲打、周委宏二壘打，再拿下2分，3局靠著接連保送、盜壘、高飛犧牲打、安打、失誤，單局再添3分保險分，順利拿下比賽勝利。

周宗志表示，林子崴今天原本設定投6至7局，有控制好投球節奏，6局失分主要受到失誤影響，沒有完成教練團預期的投球局數比較可惜；林子崴此次木棒聯賽2場先發出賽，無論速度和壓制力都看到明顯的進步。

穀保連4年闖進冠軍戰，有3次的對手都是平鎮，今年力拚隊史木棒聯賽隊史第6冠。周宗志表示，平鎮算是熟悉的對手，要求球員把自己的本分做好，比賽過程中享受、不要被壓力打倒，平鎮速球派投手多，在先前調整就有多做準備。（編輯：管中維）1090301