UBA北市大吳采庭飆27分 率隊扳倒佛光

（中央社記者龍柏安台北4日電）大一打工路上遭遇車禍，左腿脛骨粉碎性骨折的傷痛，沒有擊倒台北市大王牌射手吳采庭，她卻被沒有上場時間重挫自信，直到現在，總算品嚐到堅持所帶來的甜美果實。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強賽，今天在台北體育館進行第4天賽事，台北市大靠著吳采庭再次火力噴發，轟下生涯新高的27分，以92比87扳倒衛冕軍佛光大學，率先摘下第3勝。

研究所一年級的吳采庭，昨天面對世新大學才飆出生涯最高的23分，可惜球隊4分惜敗，今天她再把個人單場得分紀錄向上推升，球隊也如願拿下勝利。

北市大教頭錢薇娟爆料，吳采庭在考上研究所後，多次表達不想繼續打球的想法，「她3次在我辦公室哭著說不打，每一次我都把她留下來。」錢薇娟開玩笑說，現在看到吳采庭的表現，她非常感動，「我很感動自己沒有放棄她。」

吳采庭坦言，大一那場車禍，她沒想過自己籃球生涯會提前結束，反而更努力復健，希望可以回到球場，但好不容易回來，卻又一直沒有出賽時間，考上研究所後心一橫，「想說不要再浪費時間了。」

但在教練不斷勸說下，吳采庭也鬆動了：「打了這麼久的籃球，就這樣放棄很可惜。」她咬緊牙關再給自己一次機會，反倒打出王牌射手特質，這兩天她都飆進6顆三分球，填補了北市大外圍所需的火力。

如今再回頭看，吳采庭大方承認，如果再給她一次機會選擇，若能有現在的上場時間和表現，她不會當籃球逃兵，現在的她很享受比賽，也透露若沒有意外，下個賽季仍會看到她在場上奔馳。（編輯：張雅淨）1090304