更多編輯台推薦新聞：
20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到
產經

20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到

以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情
兩岸

以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情

韓國防武漢肺炎總動員 設得來速免下車採檢
國際

韓國防武漢肺炎總動員 設得來速免下車採檢

義大利武漢肺炎疫情暴衝有原因 政府誤判情勢又試圖淡化危機
國際

義大利武漢肺炎疫情暴衝有原因 政府誤判情勢又試圖淡化危機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

兄弟火力全開單局4轟 共7發全壘打擊垮獅隊

最新更新：2020/03/04 22:56
中華職棒官辦熱身賽，中信兄弟隊4日迎戰統一獅隊火力全開，共轟出7發全壘打，其中陳子豪貢獻一記2分砲，終場以14比6奪勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年3月4日
中華職棒官辦熱身賽，中信兄弟隊4日迎戰統一獅隊火力全開，共轟出7發全壘打，其中陳子豪貢獻一記2分砲，終場以14比6奪勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年3月4日

（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒今天在台南棒球場進行的官辦熱身賽，由統一獅交手中信兄弟，此戰兄弟火力全開共轟出7發全壘打，其中第7局接連出現4發，終場以14比6擊退獅隊。

2局下兄弟的詹子賢、蘇緯達接連敲陽春全壘打，接著王勝偉、吳東融、林書逸也都敲安打，再攻下2分，這局一共攻下4分；5局下林智勝也轟出陽春砲，取得5比0領先。

雖然6局上獅隊靠著陳鏞基轟出2分砲，加上林祐樂敲出1打點二壘安打，追回3分；不過7局下兄弟再攻下大局，2出局後陳文杰、張志強、陳子豪、許基宏都從傅于剛手中敲出全壘打，其中陳子豪是2分砲，再得5分。

兄弟8局下再敲出接連安打，攻下4分；雖然獅隊9局上滿壘時，林安可敲出清壘二壘安打，送回3分打點，不過終場兄弟還是以14比6擊退獅隊。

兄弟此戰火力凶猛，一共轟出7發全壘打，其中有4支集中在第7局，官辦熱身賽目前已經出現16發全壘打，遙遙領先第2名獅隊的7支。

兄弟先發投手德保拉投4局，僅被敲2支安打，出現1次保送，送出3次三振，沒有失分；之後彭識穎、謝榮豪、鄭佳彥、鄭凱文、官大元各投1局，其中謝榮豪和官大元各失3分，其他投手皆未失分。（編輯：黃世雅）1090304

延伸閱讀
蘇智傑20轟20盜隊史首人 獅猿握手言和獅隊轟垮桃猿 蘇智傑24支全壘打位居第2廖健富敲超前安桃猿勝獅 陳禹勳重回終結者

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報