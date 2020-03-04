兄弟火力全開單局4轟 共7發全壘打擊垮獅隊

中華職棒官辦熱身賽，中信兄弟隊4日迎戰統一獅隊火力全開，共轟出7發全壘打，其中陳子豪貢獻一記2分砲，終場以14比6奪勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年3月4日

（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒今天在台南棒球場進行的官辦熱身賽，由統一獅交手中信兄弟，此戰兄弟火力全開共轟出7發全壘打，其中第7局接連出現4發，終場以14比6擊退獅隊。

2局下兄弟的詹子賢、蘇緯達接連敲陽春全壘打，接著王勝偉、吳東融、林書逸也都敲安打，再攻下2分，這局一共攻下4分；5局下林智勝也轟出陽春砲，取得5比0領先。

雖然6局上獅隊靠著陳鏞基轟出2分砲，加上林祐樂敲出1打點二壘安打，追回3分；不過7局下兄弟再攻下大局，2出局後陳文杰、張志強、陳子豪、許基宏都從傅于剛手中敲出全壘打，其中陳子豪是2分砲，再得5分。

兄弟8局下再敲出接連安打，攻下4分；雖然獅隊9局上滿壘時，林安可敲出清壘二壘安打，送回3分打點，不過終場兄弟還是以14比6擊退獅隊。

兄弟此戰火力凶猛，一共轟出7發全壘打，其中有4支集中在第7局，官辦熱身賽目前已經出現16發全壘打，遙遙領先第2名獅隊的7支。

兄弟先發投手德保拉投4局，僅被敲2支安打，出現1次保送，送出3次三振，沒有失分；之後彭識穎、謝榮豪、鄭佳彥、鄭凱文、官大元各投1局，其中謝榮豪和官大元各失3分，其他投手皆未失分。（編輯：黃世雅）1090304