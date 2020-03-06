柯瑞復出手感回溫 砍壓哨球上半場攻11分

（中央社舊金山5日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞，因傷缺陣4個月仍保有關鍵時刻「殺手」本色，今天復出就在比賽第2節砍進一記壓哨三分球，上半場他拿下11分，勇士以55比62落後多倫多暴龍。

在中場結束前3分52秒，握有球權的勇士進攻時間即將用完，柯瑞（Stephen Curry）在右邊45度角，三分線外一大步的位置拔起，成功「拆炸彈」，砍進一記壓哨的大號三分球。他在上半場包括三分球7投2中，9次出手命中3球，攻下11分，另有4助攻、3籃板。

次節開打約兩分鐘，柯瑞自己將球帶過半場，切入後在禁區外以假動作騙起對手，在空中和防守有身體接觸的情況下仍順勢將球拋進，還獲得加罰的機會，之後他穩穩罰進一口氣拿下3分，這是他受傷缺陣4個月後，首度在NBA賽場拿下分數。

第2節剩下7分40秒，柯瑞在左邊45度角接獲隊友傳球，他順勢砍進傷癒復出後的第1個三分球。

柯瑞生涯平均每場比賽有23.5分、6.6助攻、4.5籃板、1.7抄截；本季只打4場比賽，就因為左手骨折休兵，平均上場28分鐘，有20.3分、6.5助攻、5籃板、1.3抄截。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090306