更多編輯台推薦新聞：
圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽
專題

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽

達比修有出現類流感症狀 住院檢查無礙
運動

達比修有出現類流感症狀 住院檢查無礙

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理
娛樂

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
確診澳洲音樂家在台活動時序公布 陳時中：路線單純風險低
首頁 / 運動

柯瑞復出手感回溫 砍壓哨球上半場攻11分

最新更新：2020/03/06 13:14

（中央社舊金山5日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞，因傷缺陣4個月仍保有關鍵時刻「殺手」本色，今天復出就在比賽第2節砍進一記壓哨三分球，上半場他拿下11分，勇士以55比62落後多倫多暴龍。

在中場結束前3分52秒，握有球權的勇士進攻時間即將用完，柯瑞（Stephen Curry）在右邊45度角，三分線外一大步的位置拔起，成功「拆炸彈」，砍進一記壓哨的大號三分球。他在上半場包括三分球7投2中，9次出手命中3球，攻下11分，另有4助攻、3籃板。

次節開打約兩分鐘，柯瑞自己將球帶過半場，切入後在禁區外以假動作騙起對手，在空中和防守有身體接觸的情況下仍順勢將球拋進，還獲得加罰的機會，之後他穩穩罰進一口氣拿下3分，這是他受傷缺陣4個月後，首度在NBA賽場拿下分數。

第2節剩下7分40秒，柯瑞在左邊45度角接獲隊友傳球，他順勢砍進傷癒復出後的第1個三分球。

柯瑞生涯平均每場比賽有23.5分、6.6助攻、4.5籃板、1.7抄截；本季只打4場比賽，就因為左手骨折休兵，平均上場28分鐘，有20.3分、6.5助攻、5籃板、1.3抄截。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090306

延伸閱讀
柯瑞復出兩投全落空 首節得分掛零勇士教頭柯爾證實 柯瑞可望復出對巫師拉高訓練強度 柯瑞瞄準3月復出

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報