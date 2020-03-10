林安可補足野手練習量 二刀流有機會再挑戰

中職統一獅隊林安可（右）近期確定本季將先專職打者，他表示，有機會還是會再挑戰投打二刀，現在因為之前練的沒有比別人多，要加強守備、打擊各方面。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年3月10日

（中央社記者楊啟芳台南10日電）中職統一獅隊林安可今年本來要以「投打二刀流」身分調整，不過近期確定本季先專職打者，他表示，有機會還是會再挑戰，現在也要加緊練習，補上之前打擊、守備方面不足的部分。

林安可為去年中職季中選秀獅隊第一指名，下半季出賽29場，敲出27支安打，包含2發全壘打，打擊率2成55，打擊時常有關鍵一擊。

由於林安可業餘時期是投手兼野手，今年春訓本來要以「投打二刀流」為方向調整，不過近日獅隊教練團決議，由於熱身賽觀察他的控球和投球均速還有改善空間，距擔任稱職投手還有段路要走，本季先專職打者。

林安可今天表示，「如果有機會還是會再挑戰（二刀流），教練說今年先以野手為主，比較可以幫助到球隊，我覺得投球應該是心理問題，因為手都是健康的，太久沒有出賽，多少還是會有影響。」

之前林安可喊出目標「10勝10轟」，不過現在改專職打者後，他笑說：「就變成10轟吧。」還在練投時，林安可的練習比重是投、打各一半，他說：「現在訓練量也是滿大的，因為之前練的沒有比別人多，要加強守備、打擊各方面。」

林安可在官辦熱身賽打擊火燙，目前出賽7場，敲出3支全壘打，打擊率3成91，昨天更有雙響砲演出。他表示，現在準備得比較快，希望繼續維持好的狀況，不過還是有很多地方要修正，例如選球、每次揮棒都確實擊球。

對於爭取本季新人王頭銜，他說：「還好欸，畢竟現在熱身賽數據都不算，正式比賽才開始，不會想太多，只希望繼續維持。」（編輯：張雅淨）1090310