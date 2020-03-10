郭阜林調整心態確實擊球 期待球隊小兵立大功

中職統一獅隊郭阜林（左）去年打擊率不到2成，他10日表示，本季已修正心態，改成追求確實擊球；今年球隊注重團隊，很期待今年開季，團隊上、下氣氛很好。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年3月10日

（中央社記者楊啟芳台南10日電）中職統一獅隊郭阜林去年打擊率不到2成，他坦言，去年有點好高騖遠，因此本季修正心態，改成追求確實擊球，加上相信今年球隊注重團隊、小兵也能立大功，非常期待開幕戰來臨。

郭阜林2018年出賽115場，敲出19發全壘打，為中職生涯新高，打擊率2成84；不過去年大幅下滑，僅出賽62場，敲出5發全壘打，打擊率1成84。

郭阜林今天表示，去年因為前年的好表現，讓自己想要更好，調整施力及抬腳，「但變得有點太好高騖遠，到後面球感不好就真的跑掉了，影響到信心，有點得失心太重，今年心態修正，只執行適合自己的地方。」

郭阜林指出，之前打擊教練劉育辰就有提醒過，不是追求長打，長打就會出現，而是要確實擊球，「我今年用確實擊球的方式去調整打擊，如果擊球率持續都有在提高，比較有安定感，比較知道怎麼調整手感，也把心態調整回來。」

雖然去年獅隊戰績墊底，不過本季由林岳平執掌一軍兵符，再度展現新氣象。郭阜林指出，教練團今年注重團隊進攻，即使沒有安打也可以得分，「比如說一個滾地球就能得分，因為不可能一整年每天都有很多全壘打。」

郭阜林認為，如果可以持續這樣的模式，小兵也可以立大功，「雖然說兄弟、樂天很多12強國手，但我們球隊也很多厲害球員，像林靖凱，我滿期待今年開季，團隊上、下氣氛很好。」（編輯：張雅淨）1090310