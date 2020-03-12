全英羽球公開賽 戴資穎逆轉中國女將挺進16強

（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣羽球一姐戴資穎今天凌晨在全英羽球公開賽首輪，以14比21、21比19、21比8逆轉擊敗中國女將蔡炎炎，挺進16強賽，拿下對戰3連勝。

全英羽球公開賽今年在英國伯明罕舉行，屬於BWF世界羽球巡迴賽頂級賽事超級1000系列，戴資穎自2017年起連續3年挺進決賽，其中2017年、2018年更寫下女單二連霸，去年則是在決賽輸給目前世界球后、中國女將陳雨菲。

世界排名第2的戴資穎今年首站馬來西亞羽球大師賽直闖決賽，同樣也是不敵陳雨菲，錯失本季首冠。

這次全英公開賽，戴資穎首輪對戰排名第24的中國女將蔡炎炎，雙方過去2度碰頭，戴資穎皆以直落二取勝，今天再度交手，戴資穎開賽暖機稍慢，一路落後，以14比21丟掉首局。

不過，戴資穎次局就迅速找回節奏，最多領先達8分，儘管後段3度遭對手扳平，但仍沉穩應對，以21比19扳回一城。

戴資穎決勝局歷經短暫落後，隨後發動攻勢，力壓對手，以21比8勝出，晉級16強賽，將與印尼小將東宗（Gregoria Mariska Tunjung）爭奪8強門票。（編輯：洪學廣）1090312