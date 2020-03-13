受限防疫規定台將被迫棄賽 盧彥勳發聲喊不公

（中央社記者黃巧雯台北13日電）武漢肺炎疫情延燒，部分台灣選手受限主辦國防疫規定，被迫棄賽，台灣網球名將盧彥勳在臉書發文提及，近日出席ATP球員理事會時，也適時為台將發聲，表達不公平。

盧彥勳上週為備戰印地安泉大師賽赴美，在賽事確定取消後，仍繼續留在當地練球，近日也出席ATP球員理事會，討論後續比賽如何進行，而在得知ATP決議，未來6週賽事將暫時取消後，盧彥勳也趕緊從美國返台。

盧彥勳昨晚在臉書分享參與會議過程，並在會中特別提及，部分ATP比賽因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情取消，但仍有部分賽事進行中，而這些賽事因當地的防疫法規，限制某些國家球員參與。

盧彥勳舉例，台灣選手吳東霖、楊宗樺、謝政鵬原定參加本週挑戰賽，但比賽前一天，哈薩克限制台灣人入境，導致選手被迫放棄參賽，改由他人遞補，讓他不禁直呼「這是很不公平的」。

盧彥勳認為，若一個國家基於防疫，限制其他國家的選手入境參賽，但比賽仍照常進行，即違反「公開賽」的定義，而取消比賽同樣也影響許多選手的排名，需要討論出一個通盤的方式因應。（編輯：徐崇哲）1090313