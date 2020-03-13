嘉大17安擊敗文化 大專聯賽睽違12年返4強

108學年度大專校院棒球聯賽（公開一級）8強複賽，文化大學與嘉義大學（圖）13日交手，嘉大終場以12比9搶勝，睽違12年後重返4強。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年3月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日電）大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，戰績前兩名的文化大學與嘉義大學今天交手，嘉義大學打線發揮，全場敲出17安，比賽後半段搶分，終場以12比9搶勝，睽違12年重返4強。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，文化大學和嘉義大學都帶著3勝、戰績並列第一，晉級複賽， 嘉義大學首戰以5比7不敵國立體大，昨天以5比2擊敗南華大學，今天與勁敵文化大學交手，兩隊形成打擊戰。

嘉義大學比賽前半段積極搶分，首局靠著接連安打、保送、高飛犧牲打先拿1分，3局再靠著單局4安，文化1次守備失誤攻下3分，取得4比0領先。

文化大學4局靠著林柏安2分砲拉近比數，嘉大6局下半再靠著單局5安、1保送，多添3分，文化比賽後半段追分，7局抓準嘉大投手群控球出狀況，單局選到5次保送，敲出2支安打，一口氣追回5分、7比7扳平比數，8局再拿2分、超前比數。

嘉大8局下半再起攻勢，靠著單局4次保送、3支安打，一口氣拿下5分、再度要回領先，順利拿下比賽勝利。

嘉大擊敗勁敵文化大學，目前累積戰績（預賽對戰帶入複賽）5勝1敗，文化大學目前戰績也是5勝1敗，兩隊都確定晉級4強複賽，文化今年要挑戰大專聯賽三連霸，嘉義大學則是繼96學年度後，睽違12年再闖4強。（編輯：吳協昌）1090313